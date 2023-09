Facebook a changé de logo… vous n’aviez pas remarqué ? C’est normal

Meta a annoncé cette semaine un changement de logo pour Facebook. La plateforme adopte donc un sigle légèrement différent, drapé d'un bleu plus intense, et sans effet de relief. Un changement qui ne saute pas aux yeux, et si vous ne l'aviez pas remarqué de prime abord, il est évident que personne ne vous en voudra.

Un bleu plus bleu et un « f » un chouïa remanié. Voilà ! Vous savez à peu près tout du changement de logo annoncé cette semaine par Meta pour Facebook. La plateforme, qui avait troqué son sigle carré pour un logo arrondi il y a quelques années, conserve donc les grandes de son identité visuelle.

Dans un communiqué partagé ce mercredi pour l’occasion, Meta explique avoir voulu « créer un nouveau design pour le logo de Facebook, plus audacieux, plus électrique et plus durable », offrant « une plus grande harmonie dans l’ensemble du design en tant qu’élément clé de l’identité de l’application ».

Un bleu plus confiant, plus « affirmé »

« Pour ce faire, nous avons intégré une expression plus affirmée de la couleur bleue de Facebook, qui est conçue pour être plus accessible visuellement dans notre application, et qui offre un contraste plus fort de façon à ce que le f se démarque », poursuit la firme.

Un enchaînement de poncifs marketing, pour un changement timide… mais qui sera vu (peut-être sans vraiment être remarqué) par beaucoup de personnes. La plateforme revendique en effet toujours quelque 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiennement, souligne The Verge. De quoi expliquer, entre autres, pourquoi les changements de logo se font par petites touches chez le mastodonte Facebook.

Si l’on en croit le communiqué de Meta, le logo « Facebook » en toutes lettres a, lui aussi, évolué légèrement. « En utilisant notre police de caractères personnalisée, Facebook Sans, nous avons redessiné le mot-symbole et le logo afin de créer un traitement cohérent et d’améliorer la lisibilité générale sur Facebook », indique la firme à ce propos.

Source : Meta via The Verge

Plus intéressant peut-être, Meta explique avoir perfectionné l’apparence de ses Réactions : ces petits émojis animés, que l’on peut joindre à un post pour y réagir. Là encore, les changements tiennent plus de l’anecdote qu’autre chose. On vous laisse néanmoins y jeter un œil.

Notons enfin que ces quelques évolutions ouvrent la porte à d’autres changements (probablement minimes eux aussi), attendus sur l’application Facebook dans les prochaines semaines. Reste à savoir si vous serez en mesure de les distinguer.