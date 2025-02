Facebook va supprimer vos anciennes vidéos : agissez avant qu’il ne soit trop tard

Facebook, le géant des réseaux sociaux, s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle politique de gestion des vidéos qui va bouleverser les habitudes de nombreux utilisateurs.

À partir du 19 février, Facebook va commencer à supprimer automatiquement les enregistrements des diffusions en direct après une période de 30 jours. Cette décision marque un changement radical par rapport à la politique précédente, qui permettait de conserver indéfiniment ces vidéos. Meta, la société mère de Facebook, justifie ce changement en expliquant que la majorité des vues sur les vidéos en direct se produisent dans les premières semaines suivant la diffusion. L’entreprise souhaite également aligner ses pratiques sur les normes de l’industrie et optimiser l’expérience des utilisateurs en matière de vidéo en direct.

Les utilisateurs qui souhaitent conserver leurs vidéos au-delà de cette période de 30 jours devront prendre des mesures proactives. Ils auront la possibilité de télécharger leurs vidéos, de les transférer vers un service de stockage dans le cloud, ou de les convertir en Reels, le format court popularisé par Instagram. Cependant, cette dernière option implique de se conformer à la limite de 90 secondes imposée par le format Reels.

Des outils pour sauvegarder vos précieux souvenirs

Face à ce changement, Facebook a prévu plusieurs options pour aider les utilisateurs à sauvegarder leurs vidéos en direct avant leur suppression.

La plateforme enverra des notifications par e-mail et via l’application pour informer les utilisateurs de la suppression imminente de leurs archives. Une fois la notification reçue, les utilisateurs disposeront d’un délai de 90 jours pour agir.

Parmi les outils mis à disposition, on trouve la possibilité de demander un téléchargement en masse de toutes les vidéos sur une période donnée. Les utilisateurs pourront également choisir de transférer directement leurs vidéos vers des services de stockage dans le cloud comme Dropbox ou Google Drive. Pour ceux qui préfèrent une approche plus sélective, il sera possible de sauvegarder individuellement les vidéos importantes en accédant au journal d’activité ou aux onglets Vidéos et Live du profil.

Facebook a également prévu une option de report pour les utilisateurs qui auraient besoin de plus de temps. En sélectionnant cette option, ils bénéficieront d’un délai supplémentaire de six mois pour sauvegarder leurs vidéos.

