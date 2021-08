Fairphone 4 : le prochain smartphone durable et équitable arrive en septembre

Fairphone ne jette pas l'éponge. La marque de smartphones durable et réparable travaille sur un nouveau modèle, compatible 5G.

Sans devenir un champion des ventes, Fairphone continue son aventure. Depuis plusieurs années cette marque propose des smartphones qui se veulent réparables au point d’être salués par iFixit. Durable, le Fairphone 2 a reçu une mise à jour 5 ans après son lancement.

Elle travaille désormais sur un nouveau produit, le Fairphone 4, dont l’annonce devrait approcher. L’appareil a en effet déjà reçu sa certification de la Wi-Fi Alliance.

Compatible 5G et Android 11

La certification Wi-Fi relayée par le site WinFuture ne nous apprend rien sur les caractéristiques de ce produit. En revanche, l’appareil est intitulé « Fairphone 4 5G », on en déduit sans trop de craintes qu’il sera compatible avec les réseaux 5G.

C’est logique, c’est le genre de changement technologique qui demande un nouveau design. La 5G demande en effet de nouvelles antennes qu’il faut minutieusement disposer dans le châssis du smartphone.

La certification mentionne tout de même l’utilisation d’Android 11. Le téléphone devrait donc être à jour à sa sortie, ou presque.

Un smartphone estimé à 700 euros

Généralement, la certification d’un produit par la Wi-Fi Alliance fait partie des dernières étapes dans la conception. On peut donc espérer une présentation du smartphone avant la fin de l’année.

Sur le site officiel, Fairphone tease l’annonce d’un nouveau produit qui pourrait « chambouler toute une industrie ». L’inscription à la newsletter permet de concourir pour gagner ce mystérieux produit, dont la valeur est estimée par Fairphone à 700 euros.

Il ne faut pas pour autant en conclure qu’il s’agit de son prix de vente définitive. Fairphone prend certainement des précautions légales, mais cela laisse imaginer qu’il s’agira bien d’un produit haut de gamme.

Présentation en septembre

En regardant de plus près le règlement du concours, on découvre qu’il se termine le 8 septembre 2021 et que la gagnante ou le gagnant sera informé le 17 septembre 2021 avant d’être publiquement annoncé le 30 septembre.

On imagine donc que le nouveau Fairphone devrait être présenté officiellement avant le 30 septembre 2021.