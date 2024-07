Fisker tente le tout pour le tout et brade sa voiture électrique à un prix ridiculement bas

Tout juste déclaré en faillite, le constructeur américain Fisker doit désormais liquider tous ses actifs. La firme essaie d’écouler tous le stocks de son SUV électrique Ocean, pour seulement 14 000 dollars par voiture électrique.

Le feuilleton autour de la situation de Fisker n’est pas encore terminé, loin de là. Car l’affaire se poursuit en justice, après des années très difficiles pour le constructeur, fondé en 2016 par le designer danois Henrik Fisker.

Un stock à écouler

Si la faillite de l’entreprise a bel et bien été actée par la justice dans l’État du Delaware le 17 juin dernier, les choses sont encore très loin de se terminer. Et ce alors que le constructeur est accusé de manœuvres financières douteuses, qui auraient notamment conduit à sa perte. Sans parler des soucis techniques liés à son unique voiture, un SUV électrique baptisé Ocean. Bref, la situation de Fisker est très compliquée, puisqu’elle doit désormais revendre tous ses actifs pour être définitivement liquidée.

En effet, la firme doit plus de 850 millions de dollars à deux groupes de détenteurs d’obligations, et elle doit donc tout faire pour réunir cette somme au plus vite. Ce qui est évidemment plus facile à dire qu’à faire pour la société, qui n’aura jamais réussi à devenir rentable depuis sa création.

C’est ainsi que Fisker va devoir notamment revendre l’intégralité de sa flotte de véhicules restante, afin d’éponger ses dettes. Mais encore faut-il trouver quelqu’un qui souhaite racheter ces voitures, dont personne ne veut réellement.

Quelques mois plus tôt, la firme avait en effet déjà bradé de 50 000 dollars son SUV électrique, mais cela n’aura pas suffi à sauver les meubles. Ainsi, et comme l’indique l’agence de presse britannique Reuters, Fisker se serait désormais tourné vers l’entreprise American Lease, dans le but de lui vendre pas moins de 3 321 exemplaires de sa voiture électrique. Chaque unité serait cédée pour seulement 14 000 dollars, ce qui équivaut à 13 000 euros. Un tarif très bas, puisque le SUV coûtait 64 590 euros dans sa version haut de gamme en Europe.

Si cette vente se concluait, cela permettrait à l’entreprise en difficulté de récupérer environ 46,25 millions de dollars, soit l’équivalent de 43 millions d’euros. Pour l’heure, rien n’est cependant encore acté, puisque Fisker vient tout juste de demander l’approbation du tribunal aux États-Unis pour cette manœuvre, indispensable pour pouvoir solder ses dettes. Mais encore faut-il qu’American Lease accepte également cette proposition. Et ce alors que certaines fonctionnalités des voitures de Fisker pourraient soudainement cesser de fonctionner du jour au lendemain.

Rien n’est gagné

Ce qui ne devrait sans doute pas vraiment rassurer l’entreprise américaine, spécialisée dans la location de véhicules, qui fournit notamment des voitures aux taxis de New-York. Cette dernière a cependant déjà fait l’acquisition de 2 100 exemplaires de l’Ocean, et elle en possède plus de 3 000 unités au sein de sa flotte à l’heure actuelle. A-t-elle donc vraiment besoin d’en racheter encore d’autres ? Rien n’est moins sûr. Cependant, on sait que la municipalité new-yorkaise impose à ses véhicules de covoiturage d’être électrifiés.

L’arrivée massive de Fisker Ocean dans la flotte de la société de location pourrait être cohérente. D’autant plus qu’à ce prix-là, cela reste tout de même très intéressant, à condition que les voitures fonctionnent. Et ça, ce n’est pas encore tout à fait gagné, puisque le constructeur a cessé la prise en charge de l’assistance sur ses autos depuis plusieurs mois déjà. Autant dire que la situation est très compliquée pour le constructeur, qui a définitivement stoppé sa production au mois de mai.

Pour mémoire, le Fisker Ocean devait rivaliser avec la Tesla Model Y, en affichant notamment une autonomie supérieure, annoncée à 464 kilomètres selon le cycle WLTP, pour un prix plus abordable. Néanmoins, nous avions pu prendre le volant du SUV électrique, et nous n’avions été que moyennement convaincus par notre essai, alors que ce dernier avait été lancé sans quasiment aucune aide à la conduite. De quoi également refroidir de nombreux clients qui auraient potentiellement pu être intéressés.