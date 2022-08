Votre ancienne montre Fitbit ne pourra bientôt plus stocker de musique

Fitbit a annoncé la fin de son application Fitbit Connect sur PC. Pratique, ce logiciel permettait, pour les anciennes montres de la marque, d'exporter des playlists depuis un ordinateurs vers la montre.

Aujourd’hui, pour profiter de sa musique sur un bracelet ou une montre connectée, il est souvent possible d’utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth pour un transfert depuis son smartphone. Mais il y a encore dix ans, les constructeurs exigeaient généralement de passer par une connexion USB avec un ordinateur.

Du côté de Fitbit par exemple, les montres Fitbit Versa, Versa 2 et Ionic pouvaient profiter de musiques en connectant la montre à un ordinateur sur lequel était installé le logiciel Fitbit Connect. Cependant, comme le rapporte le site 9to5Google, Fitbit a mis à jour sa page de support sur la synchronisation des données entre une montre connectée et un ordinateur, avec un nouveau message :

Le 13 octobre 2022, nous supprimerons l’option de synchroniser votre appareil Fitbit avec l’application Fitbit Connect sur votre ordinateur. Téléchargez et utilisez l’application Fitbit sur votre téléphone pour synchroniser votre appareil.

Concrètement, cela ne devrait pas changer grand-chose pour les utilisateurs. L’application Fitbit sur smartphone peut en effet permettre de mettre à jour les montres connectées ou de récupérer les données collectées par les traqueurs d’activité. Cependant, c’est bien dans le domaine de l’écoute de musique que cette nouvelle restriction pourrait s’avérer contraignante.

De la musique accessible uniquement en streaming

« Le 13 octobre 2022, nous supprimerons l’option de transfert de playlists vers votre montre Fitbit depuis votre ordinateur. Vous pouvez continuer à jouer de la musique personnelle stockée sur votre montre et stocker la musique vers votre montre grâce aux applications Deezer et Pandora », indique en effet Fitbit. Concrètement, l’application Fitbit sur le smartphone ne permettant pas de stocker de la musique et d’exporter des playlists vers les montres de la marque, les utilisateurs n’auront d’autre choix que de passer par les deux plateformes de streaming de musique pour s’entraîner en rythme. C’est néanmoins déjà le cas sur les montres les plus récentes du constructeur, qu’il s’agisse de la Fitbit Sense ou de la Fitbit Versa 3.

Rappelons par ailleurs que Fitbit doit présenter prochainement de nouvelles montres et bracelet connecté. On s’attend ainsi à l’officialisation dans les prochains mois des Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 et Fitbit Inspire 3.

