Fitbit déploie deux fonctions majeures pour ses dernières montres connectées

Fitbit a lancé le déploiement de sa première mise à jour majeure pour ses Sense 2 et Versa 4 avec la possibilité de passer des appels vocaux et d'éteindre l'écran plus facilement.

Alors que les dernières montres connectées de Fitbit sont proposées depuis quelques mois seulement, le constructeur américain, racheté l’an dernier par Google, multiplie les mises à jour. Après avoir intégré le système de paiement sans contact de Google, Google Wallet, voilà que Fitbit a annoncé une mise à jour majeure intégrant non seulement des correctifs, mais également de nouvelles fonctionnalités.

Comme l’a découvert le site 9to5Google, Fitbit a déployé en fin de semaine dernière une mise à jour pour les deux dernières montres connectées du constructeur, les Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4. Cette mise à jour permet notamment de profiter d’une fonctionnalité annoncée au lancement des deux toquantes, mais qui n’avait jusque là pas été déployée : la possibilité de passer des appels vocaux directement depuis la smartwatch. Si les deux montres de Fitbit sont bel et bien dotées d’un haut-parleur et d’un microphone, ils n’étaient jusque là utilisés que pour l’assistant vocal ou pour faire sonner la montre. Désormais, il sera donc possible de répondre à un appel directement depuis son poignet sans avoir à sortir le smartphone de sa poche.

Une extinction plus simple de l’écran

La mise à jour majeure des deux montres permet également d’éteindre facilement le rétroéclairage de l’écran et posant la main par-dessus. Cette fonction ergonomique, généralement bien prise en charge par les toquantes à écran tactile, n’était pas proposée par les Sense 2 et Versa 4. Il fallait ainsi nécessairement attendre que le délai d’activation arrive à son terme ou faire pivoter le poignet pour éteindre l’affichage. Désormais, si l’allumage de l’écran vous gêne, notamment en pleine nuit, vous pourrez poser la paume de votre main dessus pour l’éteindre.

La mise à jour des deux montres Fitbit permet également de profiter de plusieurs correctifs de bugs, même si Fitbit n’en fait pas la liste complète.

La mise à jour correspondant à ces nouvelles fonctionnalités est la version 1.184.52. Elle est d’ores et déjà déployée par le constructeur américain. Rappelons que d’autres fonctionnalités, annoncées au lancement par Fitbit, ne sont pas encore proposées. C’est notamment le cas de l’intégration de Google Assistant qui devrait néanmoins arriver à terme sur les deux montres du constructeur, aux côtés d’Amazon Alexa.

