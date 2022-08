Ford Mustang : la version hybride rechargeable abandonnée au profit du 100 % électrique

La Ford Mustang hybride qui devait être commercialisée a finalement été annulée. Si la prochaine version sera encore thermique, la suivante deviendra donc 100 % électrique sans passer par l'hybridation.

On savait que la « vraie » Ford Mustang serait un jour électrifiée. Mais si cela devait se faire de manière progressive, la transformation serait finalement bien plus rapide que prévu. C’est en tout cas ce que nous explique le site Autoweek, qui nous dévoile quelques informations sur le futur de la pony-car américaine.

Pas de version hybride

Certains se le rappellent sans doute. En 2017, Ford annonçait sa volonté de transformer en profondeur sa Mustang et de lui offrir une version hybride. Celle-ci devait alors être équipée d’un V8, dont la puissance n’avait alors pas été communiquée. À cette époque, la marque avait également indiqué l’arrivée d’un SUV électrique, qui deviendra le Mustang Mach-E. Quelques années plus tard, les choses ont quelque peu changé. Si ce dernier a finalement vu le jour, on attend toujours la version hybride de la pony-car, qui devait être basée sur l’actuelle génération. Et pour cause, celle-ci ne sortira jamais des lignes de production.

Interrogé au sujet du lancement de cette dernière par des analystes de Wall Street, le patron de Ford, Jim Farley n’aurait pas donné de réponse. Mais selon Autoweek, celle-ci serait négative. Il n’y aura donc pas de version hybride, qui aurait permis de faire la transition en douceur entre les versions purement thermiques et électriques. Car il est sûr que la sportive américaine se convertira bientôt à cette motorisation, au grand dam des puristes.

Une version 100 % électrique en 2028

Que ces derniers se rassurent, la prochaine génération 2023, qui devrait être officiellement dévoilée dans quelques semaines lors du salon de Detroit serait alors encore 100 % thermique. Mais vous vous en doutez, cela ne pourra pas durer éternellement. Selon Autoweek, c’est la mouture suivante, qui verra le jour dans le courant de l’année 2028, qui devrait alors se convertir à l’électrique. Un changement de taille pour la pony-car, plutôt adepte des V8 vrombissants. Mais le couple instantané de l’électrique ne devrait pas laisser indifférent les amoureux des belles mécaniques.

Si l’on en sait évidemment très peu à son sujet, les premières informations évoquent une base commune avec le Mustang Mach-E. En effet, Jim Farley a confirmé que Ford ne prévoit pas de développer de nouvelles plateformes, contrairement à ce que fait General Motors avec son architecture Ultium. Les motorisations devraient logiquement être similaires à celles du SUV, avec des versions deux et quatre roues motrices. Il se murmure également qu’une version Shelby de la Mustang électrique serait au programme, arrivant alors un peu plus tard.

