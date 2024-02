Grosse baisse de prix à prévoir pour les Ford Mustang Mach-E électriques

En France, le Ford Mustang Mach-E a vu ses prix largement chuter l'an dernier. Et ceux-ci pourraient encore diminuer au vu de ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec une baisse de prix de 8 100 dollars !

Plus personne ne veut des voitures électriques ? C’est ce que l’on pourrait se dire lorsque l’on regarde l’évolution des ventes de ces modèles, qui continue de progresser, certes, mais pas forcément au rythme souhaité. En réalité, nous devrions plutôt dire que les gens ne veulent pas de voitures électriques trop chères, et avec la baisse, voir même l’arrêt des subventions dans certains pays, les clients ne sont plus vraiment emballés à l’idée de sauter le pas, en attendant des voitures électriques vraiment « pas chères ».

Jim Farley, le patron de chez Ford, va d’ailleurs dans ce sens et l’a affirmé récemment dans une interview. Et le dirigeant est d’ailleurs confronté de plein fouet au ralentissement de la demande des voitures électriques. En attendant l’Explorer qui arrivera cette année et le F-150 Lightning, qui devrait faire du bien à la marque aux États-Unis, le constructeur espère continuer d’écouler ses stocks de Mustang Mach-E.

Un marché compliqué partout, pour tous

Mais pourquoi plus personne n’en veut, alors que c’est loin d’être une mauvaise voiture ? En réalité, c’est tout le marché qui souffre, et même Tesla n’échappe pas à la règle dans certaines régions du monde. Entre la concurrence qui s’accentue et les taux d’intérêt qui ne cessent de progresser, le marché est aujourd’hui bien difficile à appréhender.

En réaction, Ford vient de baisser drastiquement les prix de son Mustang Mach-E aux USA. Cette baisse de prix va jusqu’à 8 100 dollars et suit la même tendance après la forte baisse du mois de janvier également.

Les versions année-modèle 2023 chutent sous les 40 000 dollars, tandis que la version haut de gamme GT perd 7 600 dollars et s’affiche maintenant à 52 395 dollars. Le constructeur basé à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré que les ventes américaines du Mach-E avaient chuté de 51 % en janvier, à 1 295 unités.

Le Tesla Model Y toujours moins cher, partout

Rappelons aussi, pour ne rien arranger aux affaires du SUV américain, qu’il a perdu son éligibilité à un crédit d’impôt de 3 750 dollars début janvier après l’entrée en vigueur des nouvelles normes du Département du Trésor américain en matière d’approvisionnement en batteries, puisque celle du Mach vient de Chine.

Un coup dur, d’autant plus que le Tesla Model Y, disponible à partir de 42 990 dollars aux USA, bénéficie toujours d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars. Ford, comme d’autres constructeurs, a ralenti la production de véhicules électriques pour se concentrer plutôt sur des modèles hybrides et thermiques, où les marges sont plus élevées et où la demande est encore là.

En France, le Mustang Mach-E a vu ses prix baisser drastiquement l’année dernière. Un rapide tour sur le site Internet de Ford permet de s’en rendre compte, avec un véhicule largement remisé. En effet, le véhicule est affiché à un prix public conseillé à partir de 52 990 euros, et 43 370 euros après remise. De quoi s’afficher, à quelques centaines d’euros près, face au Tesla Model Y, sauf que le SUV de chez Ford ne bénéficie plus du bonus écologique depuis le début de l’année en France, tout l’inverse du Model Y, fabriqué en Allemagne, et qui conserve son bonus de 4 000 euros.

Est-ce que Ford ira encore plus loin et diminuera également les prix en Europe ? Il faudra attendre avant de le savoir.