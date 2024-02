« Je ne veux pas d’un plan à la con » : le patron de Ford mise gros sur les voitures électriques abordables

Ford perd énormément d'argent à chaque vente de voiture électrique, et le constructeur espère rapidement inverser cette tendance, notamment en s'intéressant d'un peu plus près aux petites voitures. Sauf que, le constructeur n'est pas vraiment en avance dans ce domaine.

Souvenez-vous, à la fin de la dernière décennie, les constructeurs présentaient leurs premières voitures électriques. Chez les premium, cette technologie était réservée aux modèles haut de gamme, notamment pour mieux faire passer la pilule en diluant le prix faramineux du développement et des batteries dans de gros SUV bardés de technologies.

Audi et son e-tron, Mercedes et son EQC, BMW et sa première génération de iX3… Globalement, ces modèles ne marqueront pas l’histoire de la voiture électrique, et en l’espace d’une demi-décennie, on peut s’apercevoir des progrès significatifs réalisés par tous les constructeurs dans le domaine de l’électrique.

Nivelé par le haut, c’est une stratégie que de nombreuses marques ont eue en proposant des voitures électriques. Ford l’a aussi fait, en jouant en plus sur son glorieux passé, avec la Mustang Mach-E, un SUV 100 % électrique plutôt séduisant et qui nous avait d’ailleurs bien plu lors des essais de différentes versions chez Survoltés.

Le marché de la voiture électrique a radicalement changé

Mais depuis son lancement en 2020, on ne peut pas dire que l’électrique se soit vraiment imposé chez Ford. Il y a bien l’Explorer qui arrive en Europe cette année, le F-150 Lightning aux États-Unis, mais quid des petites voitures électriques capables de faire du volume ? Si elles commencent doucement mais sûrement à arriver en Europe, notamment avec les constructeurs français, du côté de chez Ford, il n’y a plus de petites voitures.

Seul le Ford Puma (qui arrive bientôt en électrique) endosse encore ce rôle, la Fiesta ayant quitté le catalogue de la marque il y a quelques mois, tandis que la Focus arrive en fin de vie et son avenir n’est pas forcément assuré.

Ford ne vend pas autant de voitures électriques que prévu, et comme le précise l’actuel PDG de la marque, Jim Farley,« le monde de 2024 est en quelque sorte radicalement différent de celui de 2018″. Aujourd’hui, après les démonstrateurs technologiques inabordables, il est venu le temps des petites voitures électriques abordables. Sauf que pour le coup, Ford n’est pas forcément très en avance dans ce domaine.

Jim Farley a clairement indiqué que la réalisation de ces objectifs était pourtant « non négociable » lors de son discours à la Wolfe Research Global Auto Conference à New York cette semaine :« Il n’est pas négociable que nous allouions du capital à un nouveau véhicule électrique abordable… et il faut gagner de l’argent au cours des 12 premiers mois. Et je ne veux pas d’une feuille de route à la con. Je veux un vrai plan. Et si vous ne pouvez pas [exécuter] ce plan, nous ne lancerons pas la voiture. »

Jim Farley a également déclaré que des véhicules électriques plus petits et moins chers sont nécessaires pour rivaliser avec les constructeurs automobiles chinois.

Ford dans une impasse ?

Le problème, c’est que si Ford semble plutôt bien lancé pour les modèles électriques plus gros, et qui s’inscrivent globalement dans la mouvance du marché américain, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour de petits modèles. Même si Jim Farley a annoncé récemment que Ford travaillait sur une nouvelle plateforme électrique à bas coût.

Pourtant, est-ce que Ford a autant intérêt à se concentrer sur les petites voitures électriques alors que, comme la plupart des constructeurs américains, la marque tire ses profits de véhicules plus gros et vendus plus cher ? Difficile de répondre à cette question, d’autant plus que les constructeurs américains se sont globalement toujours fait devancer par la concurrence dans ce domaine, notamment aux USA où Toyota ou Honda ont largement dominé le marché des « petites voitures » par rapport à Ford ou encore General Motors.

Aujourd’hui, la recette de la petite voiture électrique pas chère semble être la meilleure, surtout avec le ralentissement des ventes de voitures électriques et la hausse des taux d’intérêt, mais est-ce la meilleure pour Ford qui a, certes, forgé son succès en Europe avec la Fiesta, la Focus ou encore le Puma, mais où le marché américain reste son marché de prédilection ?

Personne aujourd’hui ne semble avoir la réponse, pas même Jim Farley, mais les récents résultats de Ford dans le domaine de l’électrique pourraient laisser penser que le constructeur explorerait d’autres horizons avec cette énergie, en espérant rencontrer le même succès que la Fiesta ou encore la Focus sur d’autres marchés.