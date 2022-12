Free Mobile passe à la 5G à l’étranger dans de nombreux pays

Free Mobile continue d'améliorer son réseau en itinérance avec l'ajout de 41 destinations intégrant du roaming 5G.

Maintenant que tous les opérateurs, ou presque, proposent le même genre de forfaits en France avec voix illimitée, SMS illimité et de la data en 5G, la compétition entre les offres se fait surtout sur l’itinérance à l’étranger.

À ce petit jeu, Free Mobile fait fort en proposant 25 Go de data par mois (et parfois la voix illimitée et les SMS/MMS illimités) dans de nombreuses destinations dans le monde, notamment aux États-Unis et au Canada.

Comme l’indique Freenews, l’opérateur va désormais plus loin avec la 5G dans de nombreuses destinations.

41 pays ajoutés à la liste de l’itinérance 5G

Désormais, les abonnés Free Mobile pourront bénéficier de la 5G à l’étranger dans les pays suivants :

Autriche,

Bahreïn,

Belgique,

Bulgarie,

Canada,

Chine,

Croatie,

Chypre,

République Tchèque,

Danemark,

Estonie,

Finlande,

Allemagne,

Hongrie,

Islande,

Indonésie,

Irlande,

Israël,

Italie,

Koweït,

Lettonie,

Lituanie,

Luxembourg,

Malte,

Pays bas,

Norvège,

Oman,

Pologne,

Portugal,

Roumanie,

Slovaquie,

Slovénie,

Espagne,

Suède,

Suisse,

Taïwan,

Thaïlande,

Turquie,

Émirats Arabes Unis,

Royaume Uni,

États Unis.

Là encore, on peut noter la présence de plusieurs pays où l’itinérance est généralement très chère payé en hors forfait ou en option. Pour ses accords avec d’autres opérateurs, Free se concentre avant tout sur l’Europe bien sûr, mais on note plusieurs pays sur d’autres continents.

Pour bénéficier de ces améliorations de réseau, il est évidemment nécessaire d’avoir un téléphone compatible 5G ainsi qu’un forfait mobile Free 5G. Tout le reste est transparent pour l’abonné et la facturation se fait comme en 4G.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.