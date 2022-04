C’est confirmé, Sosh s’apprête (enfin) à lancer ses offres de forfaits 5G

Encore à la traîne sur la disponibilité des offres 5G dans son éventail de forfaits, Sosh pourrait vite corriger le tir dans les jours ou semaines à venir.

C’est une grosse semaine qui s’achève pour l’opérateur Orange qui après avoir lancé sa nouvelle offre Livebox Max en complément de l’arrivée de la Livebox 6, vient également d’annoncer l’arrivée de la 5G chez Sosh, son offre de forfait mobile low cost.

C’est à l’occasion d’une interview sur BFM Business, et par l’intermédiaire de la CEO d’Orange Fabienne Dulac que l’on apprend la nouvelle :

On aura la 5G demain sur les offres Sosh […] L’ensemble de nos gammes seront accessibles en 5G.

Même si pour le moment aucune date n’a été donnée, on imagine que l’opérateur cherche la bonne fenêtre de lancement pour faire correspondre le positionnement de son offre à bas prix aux demandes du marché. Dans cette même interview, Fabienne Dulac explique le choix de conserver les offres 5G pour les clients Orange par les investissements réalisés par Orange, par « Une amélioration du débit et une amélioration de la qualité » tout en mettant en avant un choix stratégique.

Rappelons que Sosh est le dernier opérateur low cost à ne pas proposer d’offres 5G, B&You et RED by SFR étant déjà positionnés sur ce marché avec leurs propres forfaits dédiés. On peut imaginer que Sosh s’inspirera de ce modèle et adaptera les tarifs légèrement à la hausse quand la 5G sera disponible.

Un déploiement rapide du réseau 5G d’Orange en 2022

Cette Interview chez BFM Business nous apprend d’autres données concernant le déploiement de la 5G par Orange en France. On y apprend par exemple que 43 % de la population métropolitaine est aujourd’hui couverte par les antennes 5G Orange, principalement dans et autour des grandes agglomérations si l’on s’en tient aux données de l’Arcep. On apprend également que 80 % des terminaux vendus en ce moment sur le marché sont compatibles 5G et que 2022 marquera l’accroissement des abonnements vers ce type de forfait.

