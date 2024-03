Free x Qiara : tout comprendre au système de sécurité « nouvelle génération »

Free propose un nouveau service à ses abonnés en partenariat avec Qiara : un système de sécurité avec télésurveillance.

Sur le secteur de la protection par télésurveillance, l’essentiel du marché est détenu par quelques acteurs (Verisure, Nexecur et Homiris). Ils proposent des solutions complètes, souvent très onéreuses, pouvant rapidement atteindre le millier d’euros à l’installation et la cinquantaine d’euros de forfait mensuel avec engagement.

Lancée en 2023 par un ancien cadre de Free, la solution Qiara de la start-up Home Labs veut casser cet oligopole comme Free l’a fait dans le monde des télécoms. Il est donc peu surprenant que la start-up française et le quatrième opérateur s’unissent au sein d’une offre commune. Nous étions sur place pour découvrir l’annonce.

Le système de sécurité Qiara

Le mot d’ordre de Qiara est la simplicité. Oubliez les devis compliqués, la prise de rendez-vous avec des experts, Alexis Bidinot (PDG de Home Labs) voulait de la simplicité : Qiara est « commandé en quelques clics, livré en 48 heures, installé en 15 minutes ». Vous serez guidés par l’application qui vous expliquera où et comment installer votre nouveau système de sécurité en retirant seulement quelques languettes pour coller vos détecteurs sur vos ouvrants et connecter le tout ensemble.

À la fin du processus, quelques étapes vous invitent cependant à bien vérifier la fonctionnalité des différents capteurs et à envoyer des photos de l’installation à Qiara qui vérifiera alors que tout est correctement installé. Et c’est tout.

Le respect de la vie privée

Résolument moderne, Qiara s’opère depuis son smartphone et permet de garder le contrôle de sa vie privée. Il est par exemple possible d’accorder en quelques clics des accès à une tierce personne via un code d’accès unique désactivant uniquement ce que l’on souhaite.

En outre, la caméra dispose d’un obturateur physique coupant également le micro. Dès lors, vous savez en un coup d’œil si votre caméra vous regarde ou non.

Un design discret

Niveau design, Qiara se rapproche beaucoup de certaines Freebox. Design circulaire, plastique blanc, ouverture noire pour l’objectif… on pourrait presque croire qu’il s’agit d’une Freebox Pop ou Ultra. Pour Home Labs, le brief était simple : « des produits remarquables par leur discrétion ».

La caméra, alimentée par USB-C, peut aussi bien se poser sur un meuble avec son pied muni d’une charnière (non motorisée) qu’être accrochée au mur. Elle intègre en outre la centrale du système — habituellement séparée — pour réduire le nombre d’appareils inclus dans la solution.

Le tout est conçu à Laval, en France, à l’exception de la caméra qui provient d’Asie en raison d’un manque de savoir-faire pour les objectifs. Tout le reste est réalisé en interne (design, VPN, protocole domotique…).

Une app intuitive

Inspirée de celle de Google Nest, l’application de Qiara donne rapidement accès au flux (en Full HD), aux clips (enregistrés en 720p directement sur la carte mémoire de la caméra), ainsi qu’à une timeline des différents évènements enregistrés par le système.

Vous pouvez également en quelques clics y paramétrer vos accès et le temps d’activation du système. Un bouton « SOS » permet par ailleurs de déclencher le système et prévenir tous les membres du foyer.

Des fonctions supplémentaires

Petit bonus : le système de sécurité Qiara peut également vous donner la température de la pièce ainsi qu’une indication de la qualité de l’air.

Un mode nuit vous permet également d’activer le système de sécurité sans pour autant déclencher le capteur de mouvement. Ainsi, vous pouvez sécuriser votre domicile même quand vous y êtes. De même, le détecteur de mouvement a été conçu pour isoler certaines zones afin de minimiser les fausses alertes si vous avez des animaux domestiques.

La télésurveillance

Qiara vous donne évidemment le contrôle total sur votre installation, avec un accès depuis l’application. Toutefois, dans le cas de figure où vous ne réagiriez pas aux alertes d’intrusion, un accès sécurisé dédié à votre système est alors mis en place avec un service de télésurveillance professionnel (SOTEL), capable de vérifier l’évènement, l’identité de la personne et de contacter les forces de l’ordre si nécessaire.

SOTEL est certifié APSAD 5, le niveau de certification le plus exigeant en France.

Quelle intercompatibilité ?

Qiara a choisi de créer son propre protocole de sécurité en 868 MHz afin d’améliorer l’efficacité de son système. En contrepartie, cela rend impossible toute compatibilité avec les produits d’autres marques. Vous ne pourrez pas ajouter une caméra de surveillance tierce à votre système (pour l’extérieur par exemple) ni intégrer le système à un réseau domotique existant (Qaria n’est pas compatible Matter ni Thread ou Zigbee).

Par ailleurs, aucune intégration à Google Home ou HomeKit n’est possible à l’heure actuelle.

Les prix de Qiara

Pour un pack Essentiel (contenant un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouvrant, une sirène de 105 dB, une caméra et un pavé numérique), comptez 249 euros. Vous aurez alors immédiatement un accès à la gestion du système, les notifications en cas d’intrusion et l’accès au live en Full HD.

Si vous souhaitez plus de capteurs, il faudra ajouter 89 euros par caméra, 59 euros par sirène, 33 euros par détecteur de mouvement, 25 euros par détecteur d’ouverture et 39 euros par clavier.

Pour aller plus loin, il faut souscrire à un abonnement à 9,99 euros par mois ou 19,99 euros par mois (sans engagement). Le premier permet de partager plus d’accès, de conserver un historique des enregistrements et des alertes, une connexion de secours en cas de coupure d’électricité et d’internet et un envoi proactif de piles lorsque celles de la sirène arrivent à un niveau critique (Home Labs annonce deux ans d’autonomie).

Le second forfait ajoute en plus de tout cela le service de télésurveillance 24/7 et l’accès au bouton d’appel d’urgence.

Et Free dans tout ça ?

Mais que vient faire Free là-dedans ? Eh bien le partenariat entre les deux entités permet aux abonnés Freebox de profiter d’une ristourne de 20 % sur l’ensemble de l’offre. Le pack Essentiel passe ainsi à 199 euros et les forfaits à 7,99 euros et 15,99 euros par mois respectivement.

Cette offre est disponible dès aujourd’hui depuis l’espace abonné de Free.fr, au 1044 ou en boutique.