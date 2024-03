La nouvelle Freebox Pop goûte au Wi-Fi 7 mais il manque un détail essentiel

Il est désormais possible de craquer pour une Freebox Pop avec une connexion Wi-Fi 7. Attention toutefois, la bande de fréquence à 6 GHz n'est pas intégrée.

On s’y attendait et c’est désormais concrétisé. La Freebox Pop goûte à son tour au Wi-Fi 7. Free enchaîne les lancements en ce début d’année 2024. Après la Freebox Ultra, la nouvelle Freebox Révolution et l’intégration du service de sécurité avec Qiara, voici donc encore une mise à jour de l’offre du FAI.

Cette nouvelle offre Freebox Pop en Wi-Fi 7 est disponible uniquement avec une installation fibre. Dès lors, on peut se réjouir de voir cette box relativement accessible profiter d’une connexion potentiellement plus rapide. Il y a toutefois un détail qui interpelle tout de suite. Le volet des caractéristiques techniques de la Freebox Pop ne mentionne que deux bandes de fréquence : 2,4 GHz et 5 GHz.

Pas de bande 6 GHz

En d’autres termes, la bande 6 GHz n’est pas disponible ici, ce qui est forcément frustrant pour le Wi-Fi 7. Pas de panique, les débits restent intéressants malgré cette limitation, à condition que la Freebox Pop intègre, sur la fréquence 5 GHz, une largeur de canal de 320 MHz et une modulation 4096QAM comme le Wi-Fi 7 le permet contrairement au Wi-Fi 6 qui se limite à respectivement 160 MHz et 1024QAM. En théorie, cela permet de doubler les débits.

Sans cela, les utilisateurs risquent de ne pas remarquer de grosses améliorations au niveau de la connexion. À noter que le risque de saturation reste très présent malgré cela, surtout si vous avez de nombreux voisins. La bande 6 GHz aurait permis d’éviter ces aléas. Le site officiel de Free ne donne pas plus de détail à ce sujet.

Prix et disponibilité de la Freebox Pop Wi-Fi 7

L’offre Freebox Pop Wi-Fi 7 comprend la box Internet, un répéteur Wi-Fi (qui peut aussi être en Wi-Fi 7 sur demande), un player TV Free 4K et les appels fixes vers plus de 110 destinations.

Comptez sur un abonnement sans engagement de 29,99 euros par mois la première année. Le tarif passe ensuite à 39,99 euros par mois. Free précise qu’il peut prendre en charge vos frais de résiliation chez votre ancien opérateur dans une limite de 100 euros.

Les abonnés actuels qui ont une Freebox Pop Wi-Fi 6 peuvent passer à la nouvelle, moyennant 49 euros.



