Free Mobile améliore encore son forfait illimité en plein confinement

Free Mobile améliore une nouvelle fois l'un de ses forfaits mobile en 4G. Cette fois il s'agit de l'itinérance.

Décidément, Free aime bien prendre la parole en cette période de confinement pour améliorer ses offres. Ce qui semblait être au départ un bon geste pour aider ses abonnés dans une période difficile semble se transformer en une belle opération de communication.

Voici un résumé des épisodes précédents :

Ce matin c’est donc un nouvel épisode qui commence avec une nouvelle amélioration, toujours gratuite.

Plus d’itinérance en Europe

Le forfait mobile passe de 25 Go de data en itinérance en Europe à 100 Go pour le mois. Le but est d’aider les abonnés qui sont actuellement bloqués dans des régions d’Europe en plein confinement.

L’amélioration est une nouvelle fois automatique et gratuite et se terminera le 30 avril 2020. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle amélioration ?

Retrouvez notre comparateurs des meilleurs forfaits mobiles régulièrement mis à jour.