Garmin Fenix 7, 7S et 7X : les montres ultra haut de gamme de Garmin s’apprêteraient à sortir

Garmin prépare un évènement le 18 janvier prochain. Les Garmin Fenix 7, 7S et 7X sont attendues, ainsi que des Garmin Epix 2 et Instinct 2.

Garmin était très attendu au CES 2022. Finalement la marque de montre connectée n’a annoncé qu’un et unique seul modèle, la Garmin Venu 2 Plus. La perspective d’un CES bien appauvri cette année du fait de la crise du Covid a peut-être refroidi les ardeurs de la marque.

Selon Notebookcheck et Gadgets & Wearables, la marque de montres haut de gamme aurait gardé les montres sous le pied pour les annoncer seulement deux semaines après le CES, le 18 janvier.

On apprend en effet par l’intermédiaire de deux publications de Garmin qu’un évènement aura lieu à cette date. Le premier est un post Instagram publié sur la page de Garmin Israël et retiré depuis. La branche israélienne de la marque y invite ses clients à venir assister à une présentation en streaming depuis le siège social de Garmin, le 18 janvier à 16h30, soit 15h30 heure française.

Le second indice est toujours visible en ligne. Il s’agit d’une invitation adressée à la presse relayée par Garmin Norvège. Là encore, il est évoqué un « webinar » le 18 janvier pour « révéler les dernières innovations de Garmin pour l’outdoor ».

La question restante est la suivante : pourquoi Garmin ne communique-t-il pas davantage en amont de cette présentation ?

Qu’attendre le 18 janvier ?

S’il apparaît donc à peu près sûr que Garmin prépare un évènement pour le 18 janvier, qu’en attendre donc ?

Parmi les modèles qu’on pensait prévus pour le CES et qu’on est donc amené à attendre pour cet évènement, le plus plausible est sans doute la série des Garmin Fenix 7, 7S et 7X qui vient de connaître une fuite massive sur Twitter.

Garmin Fenix 7S // Source : TechInsider Garmin Fenix 7X // Source : TechInsider

Nous épargnons un listing complet des fonctionnalités probables des deux montres, mais si cela vous intéresse, vous pouvez le trouver ci-dessus. Rappelons qu’il s’agit d’une fuite et que certains éléments pourraient être amenés à changer d’ici le lancement officiel des modèles.

Deux autres modèles pourraient être annoncés par Garmin le 18 janvier prochain, les Garmin Epix 2 et Instinct 2. Il va sans dire que la Garmin Epix Gen 2 est la plus attendue des deux, puisqu’elle prend la suite d’un modèle très populaire de chez Garmin, la Garmin Epix, première montre équipée d’un GPS de la marque.

