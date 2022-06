Garmin fait le plein de fonctions sur la course avec deux nouvelles montres connectées

Garmin annonce deux nouvelles montres connectées dédiées à la course à pied à l'occasion de la journée mondiale de la course à pied. La marque annonce de nouvelles fonction de course, pour contenter les plus sportifs d'entre vous.

Après avoir officialisé son bracelet connecté Vivosmart 5, Garmin présente deux nouveaux modèles de montres connectées. Il s’agit des modèles Forerunner 255 et Forerunner 955 ; elles profitent de nouvelles fonctions de course avec notamment un widget de course.

Une Forerunner 255 disponible en plusieurs versions, avec une fonction de paiement sans contact

The Verge rapporte que la Forerunner 255 s’inspire du modèle 245 et est disponible en deux tailles ; la 255 mesure 46 mm et pèse 49 g, tandis que le modèle 255S mesure 41 mm et pèse 32 g. Mais ce ne sont pas les seules versions, puisqu’il existe des versions Forerunner 255 Music et 255 S Music. Une alternative musicale qui permet de stocker jusqu’à 500 morceaux ; on peut aussi écouter des playlists à partir de Spotify, Amazon Music et Deezer. Une option pour laquelle il faudra débourser 50 euros supplémentaires.

Ces montres connectées sont résistantes à l’eau et ont une autonomie maximale de 14 jours et de 30 heures en mode GPS. Les Forerunner 255 se voient ajouter une puce NFC que n’avaient pas les modèles 245. Via l’application Garmin Pay, elle permet de payer en sans contact.

La Forerunner 955 possède une version solaire

Garmin lance en parallèle une montre connectée de sport haut de gamme, la Forerunner 955. Cette dernière possède un écran tactile de 47 mm et pèse 52 g. Là où elle est meilleure que le modèle 255, c’est sur l’autonomie légèrement supérieure : jusqu’à 15 jours de fonctionnement, ou 42 heures en mode GPS.

La Forerunner 955 se décline dans une version « solaire », la 955 Solar. Grâce au rechargement solaire, elle peut tenir jusqu’à 20 jours et jusqu’à 49 heures en mode solaire. Tout cela si la montre se charge pendant trois heures par jour à 50 000 lux ; autant dire qu’il ne faudra pas compter que là-dessus, mais cela a tout de même le mérite d’être là et d’être utile.

Par rapport à la 255, la 955 « ajoute quelques mesures d’entraînement supplémentaires, comme PacePro et ClimbPro, qui donnent des indications en temps réel sur votre rythme et votre altitude ». La 955 ne possède pas de version Music, puisqu’elle permet de base de stocker des morceaux, jusqu’à 2000.

Les nouveautés des montres connectées lancées par Garmin

Parmi les fonctionnalités que l’on trouvait déjà sur les précédents modèles, on peut noter le capteur SpO2, le suivi de la fréquence cardiaque ou encore le suivi du sommeil. Si ces montres sont dédiées au sport, elles peuvent servir à des usages moins sportifs, avec les notifications push, la détection des incidents, etc.

Ces montres Garmin apportent leur lot de nouveautés par rapport aux précédents modèles. Tout d’abord, on a un nouveau widget de course disponible ; il comprend « des informations sur la préparation de la course, notamment des prévisions de performance, la météo, le jour de la course et un compte à rebours ».

La marque ajoute un suivi de la variation de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, mais aussi le GPS multibande qui améliore sa précision en communicant sur plusieurs fréquences satellites ; on le trouvait déjà sur la Garmin Fenix 7. On trouve enfin « la possibilité pour les triathlètes de passer plus facilement d’un sport à l’autre en appuyant sur un seul bouton ».

Prix et disponibilités

Ces nouvelles montres connectées Garmin sont déjà disponibles. La série Forerunner 255 profite de quatre coloris : gris, rose, bleu et noir. La série 955, quant à elle, profite de deux coloris : blanc et noir. Les prix débutent à près de 350 euros et vont jusqu’à 650 euros pour la version la plus poussée.

Garmin Forerunner 255/255S : 349,99 euros

Garmin Forerunner 255/255S Music : 399,99 euros

Garmin Forerunner 955 : 549,99 euros

Garmin Forerunner 955 Solar : 649,99 euros

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.