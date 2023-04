Instinct 2X Solar : Garmin lance une montre ultra endurante avec une autonomie infinie

Garmin a dévoilé sa nouvelle montre connectée dédiée aux sports d'extérieur avec une endurance illimitée et une lampe torche intégrée.

Comme prévu après les précédentes fuites autour de sa nouvelle montre connectée, Garmin a finalement présenté le mercredi 12 avril sa nouvelle montre sportive destinée à l’activité outdoor, pour le trail ou la randonnée, la Garmin Instinct 2X Solar.

Comme son nom l’indique, la montre s’inscrit pleinement dans la gamme Instinct 2 de Garmin, dont elle reprend le format et les fonctionnalités. Comme c’est toujours le cas sur les montres Garmin, le « X » vient quant à lui signifier qu’il s’agit d’un modèle destiné aux plus gros poignets avec un format plus imposant que la Garmin Instinct 2 lancée en février 2022. Pour rappel, le constructeur américain avait alors lancé deux modèles, un classique Instinct 2 et un plus petit format Instinct 2S. La Garmin Instinct 2X vient donc renforcer la proposition de la firme.

Une autonomie « infinie »

Par ailleurs, si les Garmin Instinct 2 étaient déjà annoncées comme proposant une « autonomie infinie », la Garmin Instinct 2X Solar va plus loin puisqu’elle est dotée d’un panneau permettant de la recharger grâce à l’énergie solaire. Notons d’ailleurs que Garmin ne propose qu’une seule version de sa Garmin Instinct 2X, nécessairement avec recharge solaire.

La Garmin Instinct 2X Solar // Source : Garmin La Garmin Instinct 2X Solar // Source : Garmin La Garmin Instinct 2X Solar // Source : Garmin

De quoi permettre à la montre, selon Garmin de profiter d’une autonomie « illimitée » grâce à la recharge solaire lorsque l’Instinct 2X Solar est utilisée en simple mode montre connectée. Bien évidemment, l’usage du suivi d’entraînement avec géolocalisation va cependant réduire l’autonomie avec 60 heures en mode GPS seul (145 heures avec le verre solaire) et 27 heures en mode multi-GNSS et multibande (36 heures grâce au verre solaire).

Concernant les caractéristiques, on retrouve, comme d’habitude sur les montres Instinct de Garmin, un écran monochrome MIP transflectif de 176 x 176 pixels de 1,1 pouce pour une densité de 160 pixels par pouce. On est donc loin de la netteté d’affichage proposée sur une montre à écran Oled, mais le MIP transflectif a l’avantager d’être économe en énergie et particulièrement adapté à une utilisation en plein soleil puisqu’il ne nécessite pas de rétroéclairage.

Une lampe torche dans la montre

La Garmin Instinct 2X Solar se distingue également des autres montres Garmin Instinct 2 par l’intégration d’une LED permettant d’être utilisée comme lampe torche, sur la tranche de la montre. Une fonction qui va ainsi permettre de s’orienter plus facilement lors de trails en pleine nuit. La couleur de la lampe est par ailleurs paramétrable entre le rouge et le blanc.

Bien évidemment, la montre profite également d’un suivi de géolocalisation compatible multi GNSS et multibande, mais aussi d’un cardiofréquencemètre optique pour analyser la fréquence cardiaque.

La Garmin Instinct 2X est déclinée en deux versions : standard à 450 euros ou tactical à 500 euros. La différence entre ces deux versions réside dans la fonction « jumpmaster » pour le saut en parachute, la vision nocturne et le mode furtif pour le mode tactical, a priori davantage destiné à un usage militaire. Les deux versions sont d’ores et déjà disponibles à la vente depuis le mercredi 12 avril.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.