Après la course à pied, Garmin propose désormais des programmes d’entraînement gratuits pour le vélo

Garmin Coach s’étoffe en proposant désormais des plans d’entraînement de cyclisme, en plus de ceux déjà intégrés pour la course à pied.

Le Garmin Edge 1050 // Source : Garmin

Depuis des années, Garmin propose, via son application Garmin Connect, des programmes d’entraînement visant à atteindre un objectif de temps sur certaines distances emblématiques de course à pied.

Pour aller plus loin

Comment j’ai battu mon record au semi-marathon : six mois avec la Garmin Forerunner 255

Il était ainsi déjà possible de planifier une date de compétition et un objectif pour des distances de 5 km, de 10 km ou de semi-marathon. Une fonction que l’auteur de ces lignes a assidûment utilisée pour préparer son premier semi-marathon.

Après la course à pied, le cyclisme

Le constructeur va un peu plus loin en dévoilant une nouvelle fonction d’entraînement pour son programme Garmin Coach. En plus de la course à pied, le programme permet également de préparer une compétition de cyclisme.

Concrètement, il est dorénavant possible de sélectionner une course à vélo, de choisir parmi différents types de cyclisme (route, VTT ou gravel), de renseigner son temps d’entraînement hebdomadaire actuel (0 à 4 heures, 5 à 9 heures ou plus de 10 heures), puis d’indiquer la distance de la course prévue.

Les plans d’entraînement de cyclisme proposés par Garmin Coach // Source : Garmin

Dès lors, l’utilisateur pourra définir son objectif (terminer la course ou viser un certain temps, et donc une certaine vitesse). Plusieurs entraînements seront alors proposés, avec ou sans date butoir, en sélectionnant en amont les jours d’entraînement prévus chaque semaine.

Une fonction sans abonnement intégrée nativement aux appareils Garmin

Le principal intérêt de cette fonctionnalité est d’être non seulement gratuite — contrairement à certains programmes d’entraînement payants — mais aussi d’être intégré nativement aux compteurs et montres Garmin.

La fonction Garmin Coach pour le cyclisme est ainsi disponible non seulement sur les compteurs GPS vélo Garmin Edge 540, 840 et 1040, mais aussi sur les montres Garmin Epix Gen 2, Fenix 7, Forerunner, Vivoactive et Venu du constructeur.