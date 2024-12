De nombreuses montres Garmin touchées par un bug inexplicable

Les montres Garmin se sont fait une jolie petite place dans le monde de la santé connectée, mais, récemment, un bug gênant est venu ternir un peu l’image de la marque.

La Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela fait bientôt deux mois que de multiples propriétaires de montre Garmin se plaignent d’un bug plutôt handicapant. Sans raison totalement explicable, certaines montres affichent régulièrement une alerte lisant « IQ! » avec, pour seule solution, de redémarrer leur montre afin d’en récupérer l’usage, relate Tech Issues Today.

Malheureusement pour l’entreprise, le problème semble toucher beaucoup de modèles différents avec des montres populaires comme la Fenix 7, la Forerunner 965 et la Garmin Venu 3 aussi concernées. Même un redémarrage ne se débarrasse pas définitivement du problème, puisque plusieurs témoignages font état d’un souci qui revient semi-régulièrement. Un développeur relate même avoir vu plus de 400 000 plantages de son app depuis août dernier.

Un bug « difficile à reproduire »

La racine du problème viendrait de mises à jour déployées récemment qui ne feraient pas bon ménage avec certains cadrans virtuels proposés via l’application Connect IQ. Si les ingénieurs de Garmin semblent avoir mis le doigt sur le bout de code qui fait buguer les montres (une fonction au sein du service Connect IQ), impossible de savoir exactement pourquoi certaines montres réagissent de cette façon et d’autre non.

« Il s’agit d’un bug particulièrement difficile à reproduire de manière fiable et à retracer à sa source », explique un employé de Garmin, qui reconnaît en même temps l’existence du problème. Selon l’entreprise, le bug « n’est pas consistant et il est difficile de détecter les causes derrière », même si le périmètre du problème est connu.

Le redémarrage comme seule solution

Sur Reddit, plusieurs internautes expliquent avoir tenté de changer de cadran sans succès, relevant que le problème peut arriver lors de la réception d’une notification, lors de l’utilisation de la montre ou carrément sans élément déclencheur apparent. Certains témoignages expliquent avoir eu moins de soucis en faisant un peu de ménage dans leurs applications et leurs cadrans, mais la solution ne semble pas imparable.

Pour le moment donc, la seule solution est de redémarrer les montres concernées lorsqu’elles font face à ce bug, en espérant qu’il ne se remanifeste pas trop fréquemment. Les propriétaires de tocantes Garmin n’ont plus qu’à s’armer de patience avant de recevoir une mise à jour potentiellement salvatrice. L’entreprise ayant plutôt un bon historique sur ces questions-là, l’espoir est tout de même permis.