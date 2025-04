Cette montre Garmin pourrait enfin retrouver une fonction phare très attendue

Lors de l’annonce des Garmin Fenix 8 et Garmin Fenix 8 Solar, à l’été dernier, la marque américaine s’était surtout contentée de proposer des nouveautés à la marge, comme de nouveaux boutons, les appels en Bluetooth, une interface revue ou l’intégration de la plongée.

Pour de nombreux utilisateurs, Garmin avait ainsi manqué le coche en n’intégrant pas une fonction pourtant attendue de longue date pour une montre orientée trail et outdoor : la connectivité 4G. Il faut dire que cette fonction est particulièrement pratique pour permettre le partage de sa position en temps réel, sans même avoir besoin d’emporter son smartphone avec soi.

Or, au moment du lancement des Fenix 8, les responsables produit de Garmin nous avaien,t indiqué que la fonction n’était pas encore suffisamment convaincante :

On veut s’assurer que, quand on apporte la 4G, ou n’importe quelle fonction de connectivité, ce soit fait de manière authentique et conçu pour les athlètes et les aventuriers. […] On est très intéressé par les capacités offertes par la 4G, notamment pour les cas d’utilisation en outdoor. On voit clairement un espace pour cela sur le marché, mais ce n’est pas pour cette nouvelle gamme.