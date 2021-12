Gigabyte : une fuite dévoile les nouveautés Intel et Nvidia prévues pour le CES

Gigabyte devrait présenter de nouveaux PC portables lors du CES avec les dernières nouveautés d'Intel et Nvidia. Plusieurs références font l'objet de fuites.

Le marché du PC est un écosystème où plusieurs acteurs doivent conjointement garder le secret sur les nouveautés à venir. Quand vous développez votre nouveau PC portable, vous êtes dans le secret de ce que préparent AMD, Intel ou encore Nvidia et vice versa. Quand une fuite survient, c’est donc tout l’écosystème qui peut être touché et c’est ce qui arrive aujourd’hui à Gigabyte, Intel et Nvidia.

Une fuite de VideoCardz révèle le lancement de 5 nouveaux PC portables prévus par Gigabyte lors du CES 2022.

Intel 12e génération et Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

On y découvre d’abord le Gigabyte Aorus 17 E-Series, un PC qui s’annonce très performant. Il intègre un processeur Intel Alder Lake de nouvelle génération avec au choix de la mémoire vive DDR4 ou DDR5. Il sera possible d’aller jusqu’à une configuration proposant un Intel Core i9-12900HK et une GeForce RTX 3080 Ti.

Cette nouvelle puce graphique aurait le droit à un TGP de 105 à 130 W, ce qui devrait lui permettre d’exprimer assez librement sa puissance de calcul. L’écran ne serait pas le parent pauvre de sa configuration, bien au contraire, puisque Gigabyte proposerait un écran UHD (3840 x 2160) mini-LED IPS avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il serait certifié DisplayHDR 1000. Le prix n’est pas révélé, on imagine que la facture sera salée, mais la fiche technique est très attrayante. Après une démonstration déjà très impressionnante sur le MacBook Pro d’Apple, on espère voir le Mini LED se démocratiser sur PC.

Amoled ou Mini Led au choix pour l’Aero

La gamme Gigabyte Aero 17/16 a aussi le droit à ses indiscrétions. On apprend que la marque aurait fait des efforts sur l’intégration de l’écran au châssis avec des bords largement réduits. Selon les configurations, l’écran pourra être Amoled avec une définition de 3840 x 2600 pixels, une dalle produite par Samsung qui offrira du DisplayHDR 500 et une couverture à 100 % du DCI-P3, ou mieux, une dalle mini-LED de 2560 x 1600 pixels DisplayHDR 1000 et un taux de rafraichissement à 165 Hz.

Là encore, le PC pourra proposer des processeurs Intel de 12e génération et une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ou 3070 Ti. On connait désormais le programme de Nvidia et d’Intel pour ce CES 2022.

Gigabyte devrait présenter ses nouveautés le 4 janvier 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.