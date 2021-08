Voici ce à quoi aurait pu ressembler Android sur un téléphone classique

Google a abandonné le développement d'une version d'Android pour feature phone en 2019. Un YouTubeur a mis la main sur l'un des prototypes qui devait tourner là-dessus. De quoi avoir un petit aperçu.

Google a un temps réfléchi à adapter Android pour les feature phones, des téléphones qui ne sont pas smartphones, mais qui en possèdent tout de même quelques traits, comme un GPS par exemple.

La firme de Mountain View avait probablement au moins deux bonnes raisons de se lancer là-dedans. La première, c’est que certains marchés émergents comme l’Inde utilisent encore massivement ces feature phones. La deuxième, c’est que cela permettait à Google de répondre à certains utilisateurs qui rêvent de revenir sur des téléphones plus simples que ce soit pas pure nostalgie ou par envie de déconnexion.

C’est au moins pour ces deux raisons, et peut-être encore d’autres, qu’une version d’Android pour feature phone a été repérée en 2019. Cependant, les débouchés ne devaient pas être si importants, et son développement a donc été stoppé la même année.

Démonstration en image

Le YouTubeur Hikari Calyx a mis la main sur un Nokia 400, un téléphone multifonction qui était destiné au marché indien et qui n’est jamais sorti. Et celui-ci tourne justement sur une version d’Android 8 jamais sortie.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne, on peut voir le vidéaste allumer le téléphone et parcourir les applications. On y voit YouTube, Chrome, Google Assistant et Maps. Bref tout ce qu’on attend d’un téléphone multifonctions. On y aperçoit aussi les icônes de WhatsApp, ou encore quelques jeux légendaires comme Snake ou le Dino de Chrome.

Un rapide passage dans les menus de cet Android Touchless (sans tactile), nous permet aussi d’apercevoir un support Wi-Fi, data et Bluetooth. Le téléphone de Nokia embarquait aussi une caméra à l’avant, et une autre à l’arrière, ainsi qu’un flash. À la fin de la vidéo, on voit le YouTubeur transmettre un fichier de ce feature phone en direction d’un smartphone plus classique.