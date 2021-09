Le Google Pixel 6 Pro a été pris en main en vidéo avant sa présentation officielle

Le youtubeur Brandon Lee a partagé sur Twitter une prise en main vidéo du Pixel 6 Pro avant que le smartphone ne soit présenté officiellement par Google.

C’est le mois prochain que Google devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais il n’y aura pas besoin d’attendre aussi longtemps pour découvrir les deux smartphones sous toutes leurs coutures. Non seulement le constructeur a déjà partagé, le mois dernier, nombre de leurs caractéristiques, mais une prise en main vidéo est apparue ce mardi sur Twitter.

Brandon Lee, de la chaîne YouTube ThisIsTechToday, a en effet partagé une vidéo qui semble présenter ce qui sera le Google Pixel 6 Pro. On peut ainsi découvrir le smartphone dans un coloris gris et un design reconnaissable à la bande noire horizontale au dos logeant les trois appareils photo. Il précise dans son tweet que si le logo diffère du « G » de Google, c’est qu’il devrait s’agir d’un modèle de test préproduction et qu’il peut donc exister quelques différences avec la version finale.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021