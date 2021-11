Pixel 6 et 6 Pro : plus de stock de Bose Headphones 700, Google va offrir une autre récompense

Google a apparemment été submergé par le succès de ces précommandes, il n'y a pas assez de Bose Headphones 700 pour répondre à la demande. Heureusement, l'alternative proposée est très intéressante.

Comme l’année, l’offre de précommande des Pixel 6 et 6 Pro était vraiment intéressante. Pour rappel, Google offrait un Bose Headphones 700 d’une valeur de 399 euros pour tout achat d’un Pixel 6. Si vous n’avez pas réclamé votre lot, c’est le moment de le faire. Cependant, ce n’est pas sûr que vous receviez bel et bien un Bose Headphones 700.

Les stocks de Bose Headphones 700 sont épuisés

Google a apparemment été submergé par le succès de ces précommandes, les utilisateurs se voient désormais offrir le Bose QC 45 – ainsi qu’un bon pour le Google Store de 75 euros.

C’est une excellente alternative, le QC45 a repris les forces du Bose QC35 II, en y ajoutant une prise USB-C plus que bienvenue et un mode transparence. Avec un tarif de lancement de 350 euros, le Bose QC45 est plus récent que le Headphones 700 et vous pourrez espérer un meilleur tarif de revente si vous n’en avez pas besoin.

