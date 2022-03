Pixel Watch : les caractéristiques et la date de sortie de la montre de Google se précisent

Le site « Android Police » a obtenu de nouvelles informations sur la Google Pixel Watch, de quoi donner une idée de la date de sortie ainsi que ses caractéristiques techniques.

C’est un secret de polichinelle. On sait depuis plus d’un an que Google travaille activement au développement de sa toute première montre connectée, connue sous le nom de code « Rohan » et qui devrait être lancée commercialement sous l’appellation Pixel Watch.

Alors qu’on était sans nouvelle de la smartwatch depuis plusieurs mois, c’est le site Android Police qui a rajouté une pièce ce mercredi dans la machine à rumeurs. Le site spécialisé dans l’actualité de l’écosystème Google a en effet appris de l’une de ses sources que le nom de code de la Pixel Watch, Rohan, était apparu dans la base de données d’un opérateur américain. Plus précisément, il s’agit de la mention de la Pixel Watch au sein du système d’inventaire de la montre. Une apparition simultanée avec celle d’un autre appareil de la firme, le futur smartphone Google Pixel 6a.

Concrètement, cela devrait signifier que les deux appareils devraient être commercialisés à la même période. Or, traditionnellement, les smartphones de la gamme Pixel a de Google sont lancés au printemps. Comme le rappelle Android Police, le leaker Max Jambor avait déjà révélé que le Google Pixel 6a devrait être annoncé autour de la conférence Google I/O, au mois de mai. C’est donc à cette date que l’on devrait également découvrir officiellement la Google Pixel Watch.

Des informations sur le stockage, les coloris ou la connectivité

Outre la présence de la « Rohan » dans le système d’inventaire de l’opérateur américain, Android Police y a également découvert certaines informations concernant les différentes variations de la montre. Le site américain indique notamment que la Google Pixel Watch sera proposée avec 32 Go de stockage. Selon sa source, la montre connectée sera également proposée en trois coloris : gris, noir ou doré. La montre devrait également être proposée en déclinaison Bluetooth et Bluetooth + 4G.

Pour rappel, la Google Pixel Watch devrait être la toute première montre connectée de Google. Elle devrait profiter d’un écran rond Amoled avec des bordures se prolongeant jusque sur le boîtier en métal et bénéficierait d’une couronne rotative, comme l’Apple Watch. La montre serait par ailleurs dotée d’une puce conçue par Samsung gravée en 5 nm et non pas d’un processeur Snapdragon.

Il faudra encore patienter pour en découvrir davantage à propos de la montre connectée de Google. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur la Google Pixel Watch.

