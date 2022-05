Google Assistant prépare une astuce pour encore mieux vous comprendre

Une nouvelle option devrait débarquer dans Google Assistant pour mieux comprendre les noms propres et les mots que vous prononcez régulièrement pour des interactions plus personnalisées.

Plus la technologie se peaufine et plus les assistants vocaux deviennent intelligents. Google Assistant n’échappe évidemment pas à cette règle et devrait même bientôt encore mieux comprendre les spécificités de votre manière de parler.

En décortiquant le code APK de l’application Google Assistant, 9to5Google a trouvé des traces d’une potentielle nouvelle fonctionnalité baptisée « Personalized speech recognition » en anglais. Cela se traduit en français par « Reconnaissance vocale personnalisée ».

Mieux comprendre chaque personne

En quoi cela consiste-t-il ? Quelques phrases de description préparées par Google viennent éclairer notre lanterne. On apprend notamment que cette option permet à l’assistant vocal de « mieux reconnaître vos mots et noms fréquents ».

Stockez des enregistrements audio sur cet appareil pour aider Google Assistant à mieux reconnaître ce que vous dites. L’audio reste sur cet appareil et peut être supprimé à tout moment en désactivant la reconnaissance vocale personnalisée.

Ce paragraphe est accompagné d’un lien « En savoir plus » qui redirige sans doute vers cette page support expliquant certaines règles de confidentialité de Google Assistant.

Concrètement, avec cette option activée, Google Assistant devrait être en mesure d’affiner localement sur votre appareil ses modèles de reconnaissance vocale pour les adapter au mieux à vos interactions. En comprenant mieux les noms propres et les mots que vous utilisez fréquemment, il pourrait par exemple vous permettre d’envoyer des messages à un contact avec plus de garanties d’éviter les fautes ou le mauvais destinataire.

Smartphone, tablette, Nest Hub ?

Un paragraphe précise que « si vous désactivez cette option, votre assistant sera moins précis dans la reconnaissance des noms et des autres mots que vous prononcez fréquemment. Tous les fichiers audio utilisés pour améliorer la reconnaissance vocale pour vous seront supprimés de cet appareil ».

Reste à savoir si nous verrons bien un jour cette option débarquer et si cela sera possible dans toutes les langues. Théoriquement, l’option pourrait être déployée aussi bien sur smartphone que sur tablette ou une enceinte connectée. Rappelons au passage que Google Assistant sur Nest Hub aura besoin d’un simple regard de votre part pour s’activer.

