Le raccourci de la lampe torche arrive sur les Pixel pour dégainer plus vite

En juin, les Pixel de Google se mettent à jour. Ils voient l'arrivée d'un nouveau raccourci pour le widget « En un coup d'oeil » pour la lampe torche. On peut désormais l'allumer et l'éteindre en un clic, mais aussi savoir lorsqu'elle est allumée.

La mise à jour de juin des Pixel améliore le widget exclusif « At a Glance », « En un coup d’oeil » en français, avec l’apparition d’un raccourci pour la lampe torche.

Un raccourci pour le flash de votre téléphone

Ce nouveau widget ajoute un raccourci sur l’écran d’accueil et sur l’écran de verrouillage dans le coin supérieur gauche du téléphone. En un appui, on peut allumer ou éteindre le flash, mais par la même occasion savoir s’il est allumé.

Le raccourci pour le flash // Source : 9to5Google Les autres raccourcis de « At a Glance »

Un widget qui permet d’activer la lampe torche plus vite que via les paramètres rapides lorsque vous glissez votre doigt de haut en bas pour les ouvrir. Quand plusieurs fonctions sont activées dans « At a Glance », on peut passer entre elles en swipant comme des cartes. Le flash s’ajoute au chronomètre, à Google Agenda, la météo, vos périphériques connectés, mais également à Nest Doorbell. En effet, on peut depuis quelques cette mise à jour savoir si un colis a été livré chez soi grâce à la sonnette connectée de Google.

Comment ajouter le raccourci lampe torche ?

Selon 9to5Google, qui a rapporté cette information, le raccourci est disponible pour les smartphones Pixel pouvant tourner sous Android 12 QPR 3 et Android 13. Certains smartphones sous la beta 3 d’Android 13 l’ont aussi, mais pas tous. Aucune nouvelle cependant du réglage de la luminosité de la lampe torche sur Android 13, dont les rumeurs avaient parlé. Plusieurs autres widgets s’ajoutent dans ces nouvelles versions du système d’exploitation, comme le widget Batterie disponible aussi sur les Pixel.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.