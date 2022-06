Pour remplacer les MMS, Google Messages utilise Google Photos

Alors que de nouvelles fonctionnalités se déploient sur Google Messages, l'une d'entre elles prend un peu plus de temps que prévu. Il s'agit de la possibilité de créer des liens Google Photos rapidement pour remplacer les MMS. Mais Google assure que le déploiement se poursuit, bien que le nombre d'utilisateurs soit restreint.

Google cherche à pallier les problèmes du protocole MMS qui se fait vieillissant. En effet, on ne peut pas partager des fichiers lourds, notamment les vidéos dont la qualité peut être dégradée. En mars dernier, l’entreprise avait annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application SMS/MMS, avec par exemple la possibilité de générer des liens de partage de vidéos sur Google Photos au lieu d’envoyer des MMS.

Une nouvelle fonction qui règle le problème des MMS

Cette fonction a commencé à être déployée en février sur la version beta de Google Messages, notamment sur le Pixel 6 Pro comme l’avait testé un journaliste de 9to5Google. Cependant, elle a disparu depuis, comme sur beaucoup de smartphones, mais pas tous.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Elle est disponible dans le sélecteur de médias et indique la taille de la vidéo avant de procéder à son envoi dans le cloud et de créer le lien de partage. On peut cependant rester sur le bon vieux MMS, au détriment de la qualité. Un paramètre dans l’application de messagerie permet de décider si l’on veut à chaque fois envoyer les vidéos par un lien au lieu de passer par un MMS.

Le partage de vidéos via Google Photos arrive « dès que possible »

Un porte-parole de Google a confié à 9to5Google que le téléchargement des vidéos dans Google Photos sera « disponible pour tous les utilisateurs dès que possible ». Un déploiement qui commence à être assez long puisqu’il a débuté il y a trois mois. Par ailleurs, les utilisateurs beta avaient eu la possibilité d’envoyer des images via Google Photos, avant que la fonction ne soit retirée pour tous.

Dans le même temps, d’autres fonctionnalités se déploient sur Google Messages, comme l’ajout de messages aux favoris, la sécurisation des messages ou encore les réactions.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.