Google Messages va ajouter une fonction utile pour mieux retrouver vos plus beaux SMS

Google poursuit l’amélioration de son application Google Messages, après l’annonce du chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe en RCS il y a quelques jours. Aujourd’hui, on apprend que Google Messages pourrait prochainement recevoir une mise à jour qui proposera des actions en fonction des messages que vous recevez.

L’APK de Google Messages dévoile les prochaines fonctionnalités

L’équipe APK Insight de 9to5Google a décompilé la dernière version de l’application Google Messages et a trouvé des nouveautés qui pourraient bientôt arriver pour tous. Avant d’aller plus loin, gardez en tête que ce que ces journalistes ont trouvé pourrait ne jamais être déployé par Google sur son application de messagerie.

Après les réponses rapides (qui ont une pertinence assez surprenante), Google voudrait additionner les actions aux messages que vous recevez. Bientôt, si vous recevez un message que l’application considère comme important, il vous suggérera de le mettre en favoris pour le retrouver plus facilement plus tard. Les favoris sont déjà présents sur Google Messages depuis quelques mois ; en appuyant longuement sur un message, vous pouvez cliquer sur une étoile pour le retrouver par la suite. Google Messages pourrait donc vous suggérer d’ajouter un message à vos favoris, pour pouvoir le faire en un clic.

Dans les fichiers de l’application, une autre action potentielle est mentionnée qui permettrait de « programmer dans l’instant ». On ne sait pas encore ce que cela signifie malheureusement. Plus généralement, on pourrait voir l’apparition de « raccourcis faciles et rapides », bien qu’on ne sache là non plus en quoi ils consisteraient.

Une animation dans Google Messages qui montre l’ajout d’un message aux favoris en un clic

Dans beaucoup d’applications, lors de l’apparition d’une nouvelle fonctionnalité, une fenêtre s’ouvre avec des explications pour la détailler et l’expliquer aux utilisateurs. Parfois, ces explications sont écrites, mais peuvent être complétées par des animations. APK Insight a trouvé une animation en décompilant la dernière version de Google Messages : on y voit la possibilité de cliquer sur une étoile lorsqu’on reçoit un message.

Dans une future mise à jour donc, nous pourrions voir apparaître une petite étoile à côté de certains de nos messages, pour ajouter ces derniers à nos favoris.

L’application de messagerie SMS de Google s’améliore petit à petit : nous avons vu récemment la suppression automatique des messages d’authentification, la catégorisation des messages ou encore l’arrivée des réactions avec les utilisateurs d’iMessage. Cependant certaines choses sont encore à améliorer, comme un bug de Google Messages qui vide votre batterie ou encore certaines données qui ont été collectées sans en informer les utilisateurs.

