Google Pixel 7 Pro : du changement au niveau de l’écran serait finalement attendu

Alors que les premières rumeurs laissaient présager un certain conservatisme en matière d’écran entre le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro, le spécialiste d’Android Mishaal Rahman évoque un nouveau support de dalle qui apporterait son petit lot d’améliorations.

L’écran du Google Pixel 7 Pro va-t-il prendre du galon ? Alors que le nouveau téléphone de Google est attendu pour l’automne prochain, les bruits de couloirs et autres fuites continuent d’apparaître sur la Toile. Jusqu’ici, tout portait à croire que l’écran de ce modèle allait être strictement identique à celui du Pixel 6 Pro.

Dans ce cas, le futur flagship de Google goûterait à une définition de 1440 x 3120 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pourtant, 9to5Google soulignait déjà en mai dernier qu’un nouveau support d’écran – S6E3HC4, contre S6E3HC3 pour le Pixel 6 Pro – serait à l’étude chez la firme de Mountain View.

Une meilleure luminosité ?

« Pour l’instant, rien ne permet de savoir si cela apparaîtra effectivement sur le Pixel 7 Pro, mais les caractéristiques quasi identiques laissent porte ouverte », écrivait le média. Le fait est que cette supputation prend une toute nouvelle tournure depuis les prédictions de Mishaal Rahman, spécialiste d’Android.

Dans un message Twitter, l’intéressé mise en effet sur un nouveau support d’écran qui permettrait au Pixel 7 Pro de proposer une meilleure luminosité, que ce soit en utilisation normale ou avec le pic à fond. La valeur de 600 nits est notamment évoquée, contre un seuil de 500 nits observé sur le Pixel 6 Pro.

Une hypothèse qui fait son chemin

Lors de nos mesures, ce dernier nous avait convaincus avec une luminosité maximale de 770 cd/m². Dans l’idée, et en se basant sur les éléments de Mishaal Rahman, le Pixel 7 Pro serait donc en mesure de faire mieux. Il faudra dans tous les cas attendre notre test pour confirmer cette hypothèse.

Ce changement de support d’écran fait son petit bonhomme de chemin et revient régulièrement sur le devant de la scène. Plus récemment, des pilotes d’affichage trouvés dans un prototype du Pixel 7 Pro – via Google News Telegram et Android Police – montraient déjà que le téléphone utilisait un écran S6E3HC4.

