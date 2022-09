iOS 16 : Google lance de nouveaux widgets pour le lock screen de votre iPhone

Google a annoncé l'arrivée de nouveaux widgets pour personnaliser l'écran de verrouillage de votre iPhone avec vos itinéraires Google Maps favoris ou le nombre de mails en attente dans votre boîte Gmail.

Alors qu’Apple a lancé lundi 12 septembre le déploiement d’iOS 16 pour ses iPhone, Google a profité de cette mise à jour pour dévoiler de nouveaux widgets qui seront proposés aux possesseurs de smartphones Apple pour leur écran de déverrouillage.

Rappelons que l’une des principales nouveautés d’iOS 16 réside justement dans les nouveaux écrans de verrouillage, largement personnalisables par les utilisateurs. Il est en effet possible non seulement de modifier le fond d’écran, mais également de personnaliser la police de l’horloge, d’afficher le sujet d’une photo par-dessus l’heure, de changer la teinte ou d’ajouter des widgets qui seront affichés directement sur le lock screen d’iOS 16.

C’est justement dans le domaine des widgets que Google a fait quelques annonces ce lundi. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View explique avoir développé de nouveaux widgets pour ses différents services qui seront mis à disposition des possesseurs d’iPhone.

Des widgets pour six services Google

De quoi permettre, directement depuis l’écran de verrouillage, de lancer une recherche textuelle ou visuelle, d’ouvrir un onglet de navigation privée ou le jeu du dinosaure sur Chrome, d’accéder à un dossier Google Drive, de voir le temps de trajet vers un lieu fréquemment visité sur Google Maps, de voir le nombre de messages non lus dans sa boîte Gmail ou de découvrir les dernières actualités sur Google News.

Ce sont ainsi six services et applications Google qui vont avoir droit à leurs propres widgets directement sur iOS 16 : Google Search, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Gmail et Google News. Pour chacun de ses services, Google va proposer plusieurs formats de widgets afin de mettre en avant une ou plusieurs données.

Par exemple, le widget Gmail pourra aussi bien afficher le détail des différentes catégories de mails reçus que le nombre total de mails en absence. Pour la recherche Google, il sera possible d’avoir une barre de recherche textuelle avec le micro et la traduction ou uniquement les icônes de recherche visuelle : Google Lens, Google Traduction, Google Shopping et Google Scholar.

Pour rappel, iOS 16 est disponible au téléchargement depuis lundi 12 septembre. Outre les widgets sur l’écran d’accueil, cette mise à jour apporte également le détourage automatique des photos ou l’affichage du pourcentage de batterie dans l’icône. La nouvelle version d’iOS est disponible à partir de l’iPhone 8. Google précise de son côté que ces différents widgets seront proposés dans « les prochaines semaines ».

