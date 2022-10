Pixel Watch : en attendant l’officialisation, les applications se refont une beauté

Quelques heures avant la présentation de la Pixel Watch, Google a mis à jour plusieurs applications Wear OS, dont l'arrivée d'une nouvelle application Fitbit.

C’est ce jeudi, à partir de 16 heures, que Google devrait présenter officiellement ses nouvelles gammes d’appareils. on attend logiquement les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, mais la principale annonce attendue est bel et bien la Pixel Watch.

Il faut dire que, si Google propose son système d’exploitation Android Wear, devenu depuis Wear OS, aux autres constructeurs de smartwatch, la firme n’avait pas encore lancé sa propre montre connectée. La Pixel Watch sera donc la première montre connectée conçue par la firme de Mountain View.

Si de nombreux éléments ont déjà fait l’objet de fuites ces dernières semaines, à commencer par le visuel de la montre, son gabarit, son prix ou même ses caractéristiques, c’est désormais le jour de l’officialisation pour Google. En amont de la conférence, la firme a donc mis à jour certaines de ses applications pour Wear OS afin qu’elles puissent s’intégrer au mieux sur sa montre connectée.

Trois nouvelles applications pour la Pixel Watch

Comme le rapporte le site GSM Arena, trois applications ont ainsi eu droit à une refonte grâce à des mises à jour proposées sur le Google Play Store : Météo, Téléphone et Fitbit.

Pour les deux premières applications, rien de très surprenant. Il s’agit là d’applications classiques pour une montre connectée sous Wear OS. Les nouveautés sont avant tout esthétiques avec par exemples de nouvelles tuiles de prévision et d’indice UV pour la météo. Du côté de l’application Téléphone, il s’agit d’une nouvelle application proposée sous Wear OS 3 qui va permettre d’accéder à la liste de ses contacts Google, à l’historique d’appel, de passer un appel depuis le poignet ou de gérer l’appel avec la possibilité de se mettre en muet.

Surtout, la principale nouveauté vient dans l’ajout d’une nouvelle application Fitbit pour Wear OS. On savait déjà que la firme spécialisée dans la santé, rachetée l’an dernier par la firme, avait collaboré au développement de la Pixel Watch. On sait désormais comment les fonctions particulières de Fitbit seront intégrées.

Concrètement, les captures d’écran de l’application Fitbit pour montres connectées permettent de voir ses données durant un entraînement, d’afficher la courbe de fréquence cardiaque, de distinguer les phases de sommeil ou de retrouver ses derniers exercices.

On ignore encore si l’application Fitbit sera exclusive à la Pixel Watch ou si elle pourra être proposée sur les autres montres connectées sous Wear OS. On pense notamment aux Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

https://www.frandroid.com/marques/google/1167637_google-pixel-watch-design-prix-date-de-lancement-tout-ce-quon-sait-sur-la-montre-connectee-de-google

