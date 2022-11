Serait-ce le Pixel 7a ? Un smartphone Google est dans les starting-blocks

Ce nouveau Google Pixel aurait le potentiel de devenir un best-seller si les rumeurs se révèlent vraies.

Après les Pixel 7 et 7 Pro, Google travaillerait sur un smartphone milieu de gamme. On suppose qu’il s’agit du Pixel 7a, un développeur (Kuba Wojciechowski) a ainsi fourni ce qui serait ses caractéristiques.

Son nom de code : Pixel Lynx

Ce smartphone existe, puisqu’un Pixel Lynx (L10), son nom de code, apparaît dans le code source de la dernière version de l’application Google Camera.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup – details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 11, 2022

D’après les premières indiscrétions, ce Pixel 7a serait équipé d’un écran OLED de Samsung, avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Côté photo, on parle d’un Sony IMX787 (64 mégapixels) et d’un capteur d’appareil photo Sony IMX712 (probablement 13 mégapixels). Auparavant, il était question d’un capteur principal Samsung GN1 de type 1/1,3 pouce et de 50 mégapixels. Toutefois, ce dernier n’est plus mentionné.

Comme indiqué précédemment, le Google Tensor G2 serait bel et bien présent sous le capot. Il y a encore beaucoup de spéculations autour de ce smartphone, dont le tarif. On s’attend à un prix compétitif, sous les 500 euros. En tout cas, cela semble logique étant donné les tarifs affichés des Pixel 7 et 7 Pro.

