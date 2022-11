Pixel Fold : voilà à quoi devrait ressembler le premier smartphone pliant de Google

Le leaker Jon Prosser a partagé de nombreux rendus 3D ainsi que le prix du Pixel Fold, le premier smartphone pliant de Google, attendu au printemps 2023.

Alors que l’on pouvait espérer une annonce du premier smartphone pliant de Google, le Pixel Fold — ou Pixel Notepad — en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, au début du mois d’octobre, il n’en a rien été. Le constructeur s’est en effet contenté d’accompagner le lancement de ses deux smartphones haut de gamme de celui de sa première montre connectée, la Pixel Watch.

Néanmoins, cela ne signifierait pas pour autant que Google a abandonné son smartphone pliant, en projet depuis plusieurs années. Dans une vidéo mise en ligne ce lundi, le YouTubeur Jon Prosser, de la chaîne Front Page Tech, a en effet indiqué avoir reçu plusieurs informations au sujet du Google Pixel Fold de la part de sources réputées bien informées qu’il juge « très fiable ». Jon Prosser a en effet reçu plusieurs images de la part de ces sources et indique avoir recréé numériquement les visuels afin de protéger au mieux les sources lui ayant confié ces informations.

Parmi les différents visuels partagés par Front Page Tech, on peut découvrir un smartphone au format pliant de type livre, avec une pliure verticale. En façade, le smartphone ressemble à un smartphone Pixel classique avec un écran occupant toute la surface de la face avant à l’exception d’un poinçon positionné en haut au centre pour la caméra selfie de 9,5 mégapixels. Au dos, on retrouve une barre horizontale avec apparemment trois appareils photo. Un positionnement qui rappelle fortement celui du Google Pixel 7 Pro. Néanmoins, contrairement à la génération actuelle de smartphones Pixel, la barre du Pixel Fold ne semble pas s’étendre jusqu’aux bordures du dos. On peut également distinguer, sous le flash, ce qui ressemble à un une grille de haut-parleur.

Un smartphone pliant doté de larges bordures

Du côté des caractéristiques, Jon Prosser indique que le Pixel Fold sera conçu en métal et en verre et proposé en deux teintes : noir ou blanc. À l’intérieur, le grand écran proposerait des bordures plutôt larges en haut et en bas. Surtout, la caméra selfie serait positionnée en haut à droite de l’écran, dans la bordure, lorsque le smartphone est ouvert, contrairement au Galaxy Z Fold 4 de Samsung qui propose un appareil photo masqué derrière l’affichage. Le bouton de mise en veille, sur le côté, ferait quant à lui office de lecteur d’empreintes digitales.

Le Google Pixel Fold // Source : Front Page Tech Le Google Pixel Fold // Source : Front Page Tech

D’après Front Page Tech, le Google Pixel Fold devrait être annoncé en mai prochain, en même temps que la Pixel Tablet, déjà aperçue en octobre. Google pourrait ainsi présenter officiellement son smartphone pliant à l’occasion de la conférence Google I/O, ayant généralement lieu à cette période de l’année. Pour le prix, la chaîne YouTube indique avoir appris que le prix actuellement prévu par Google serait de 1799 dollars, soit 1740 euros. On peut ainsi tabler sur un prix TTC autour de 2000 euros TTC. De son côté, le Samsung Galaxy Z Fold 4 a été lancé cet été au tarif de 1799 euros.

Rappelons que, si Jon Prosser n’est pas toujours fiable sur ses fuites, c’est tout de même lui qui a été le premier à dévoiler les premiers rendus 3D de la Pixel Watch, plus d’un an avant sa confirmation par Google. Le leaker américain obtient par ailleurs des informations généralement fiables sur les produits Google, à l’instar du Pixel 6, dévoilé lui aussi bien en amont de son officialisation par la firme de Mountain View.

