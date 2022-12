Google enrichirait les montres Wear OS de deux applications qui manquent cruellement

Selon les informations de 9to5Google, Google développerait des applications Gmail et Google Agenda dédiées aux montres connectées sous Wear OS.

L’un des principaux avantages des montres Wear OS sur les modèles plus basiques est de permettre aux utilisateurs d’installer de nombreuses applications tierces. Il faut dire que ces montres profitent du Play Store de Google et qu’elles ont donc accès à nombre d’applications proposées par des développeurs tiers. C’est le cas de Spotify, de Strava ou de Citymapper. Cependant, pour que les utilisateurs puissent installer ces applications, encore faut-il que les développeurs aient porté leurs apps vers le support des montres connectées.

Or, même chez Google, ce n’est pas toujours le cas. S’il est possible de télécharger Google Maps, YouTube Music, Google Wallet ou Google Home sur les montres connectées Wear OS, certains services de Google n’étaient jusqu’alors pas proposés sous la forme de véritables applications. Par exemple, on ne peut accéder à Gmail ou Google Agenda qu’au travers de notifications sur les montres connectées, sans possibilité d’ouvrir la liste des événements ou sa boîte de réception directement depuis la montre. Impossible également d’envoyer un mail ou de créer un événement à partir de son poignet.

Des applications Gmail et Google Agenda en chantier pour Wear OS

Cependant, cet état de fait pourrait changer prochainement comme le rapporte le site 9to5Google. Dans un article mis en ligne la semaine dernière, le site spécialisé indique avoir appris que « Google teste à la fois Gmail et Agenda pour Wear OS ». « L’expérience nous a été décrite comme « complète », même si nous n’avons pas été capables de savoir si cela suggérait la création d’événements ou la composition de nouveaux emails », précise 9to5Google.

Reste que, jusqu’à présent, il n’était pas possible de lancer Gmail ou l’Agenda directement sur les montres connectées sous Wear OS, y compris sur la Google Pixel Watch. Des fonctions pourtant présentes avec les solutions de Microsoft Outlook ou sur les applications d’emails et d’agenda sur Apple Watch. Notons également que Samsung propose, de son côté, une application Agenda complète sur ses Galaxy Watch. Il s’agit cependant d’un portage de l’application calendrier de Samsung, et non pas directement de Google Agenda.

Pour l’heure, on ignore encore quand Google compte proposer ces versions Wear OS de ses deux applications de productivité aux utilisateurs de montres Wear OS. Il s’agit pour l’instant d’un simple test privé et impossible donc de savoir si ces deux applications seront à terme proposées à tous les utilisateurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.