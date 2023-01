Google Pixel 7 : pour une fois, la France est servie avant le monde entier

Si vous avez un Google Pixel 7 ou un Google Pixel 7 Pro, vous pouvez maintenant accéder au manuel de réparation. Celui-ci détaille diverses opérations relativement complexes qu'il n'est pas conseillé de faire vous-même si vous n'en avez pas l'habitude.

Depuis que Wiko a été racheté par une entreprise chinoise, il devient difficile pour la France d’obtenir des « premières mondiales ». C’est normal, aussi orgueilleuses que soient « les personnes atteintes de francité », nous sommes rarement une priorité pour les grandes marques de Tech.

Mais pour une fois, Google a choisi (c’est surement intentionnel, nous en sommes persuadés) de donner accès à un élément concernant les Pixel 7 et 7 Pro avant le reste du monde et cela n’a pas échappé à 9to5Google. Il s’agit du manuel de réparation des deux téléphones. Le manuel des Pixel 6a avait aussi été publié en juillet dernier.

Réservé aux adultes

Si depuis, la page qui donnait accès à ces manuels a été retirée, nos estimés confrères et consœurs se sont tout de même empressés de les télécharger. Voici à quoi elle ressemblait :

Au début du manuel, un long message vous met en garde :

Réparer soi-même l’appareil n’est pas recommandé, sauf si vous êtes un adulte et que vous possédez les compétences techniques requises pour réparer en toute sécurité les appareils électroniques. Si vous décidez de procéder par vous-même à une réparation, vous assumez les risques qui en découlent.

D’autres messages tout aussi rassurants suivent plus loin : « L’ouverture et/ou la réparation d’un appareil peuvent entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures, endommager l’appareil et présenter d’autres dangers. » Prenez donc vos précautions avant de vous jeter sur votre tournevis.

Le manuel, comportant 173 pages, est excessivement détaillé. Il comprend un grand nombre de conseils et même de tutoriels pour le changement de pièces. Cela va du simple listage du matériel nécessaire aux manipulations diverses et variées. On peut y apprendre à changer l’écran, le boîtier, la carte mère, des supports micro, la batterie, les caméras, le graphite qui sert au refroidissement, etc.

Google devrait probablement publier bientôt une version officielle dans le monde entier. En attendant, les Français peuvent en profiter un peu avant tout le monde dans leur propre langue. Pas sûr que cela permette de rassurer les acheteurs dont la vitre arrière du bloc photo s’est fracturée. De ce que nous avons vu dans ces documents, aucune méthode n’est proposée pour changer cet élément.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).