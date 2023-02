Le Pixel Fold serait un poids lourd parmi les poids lourds

Une nouvelle rumeur à propos du Pixel Fold indique que le premier smartphone pliant de Google pourrait embarquer l'une des plus grosses batteries jamais vues sur un modèle de la sorte. De quoi aussi en faire le téléphone pliable le plus lourd jamais commercialisé alors que ce segment du marché n'est déjà pas réputé pour la légereté des produits.

Une source a indiqué à 9to5Google que le Pixel Fold aurait un poids assez conséquent, qui permettrait d’embarquer une batterie importante, pour obtenir une belle autonomie. Le premier pliable de Google fait partie de nos attentes pour le fabricant pour 2023, car il pourrait venir concurrencer le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, notamment au niveau de l’expérience utilisateur grâce à une Pixel Experience optimisée pour le format « livre ».

Un Pixel Fold plus grand que les autres et qui pèserait son poids

Le média anglophone écrit que le Pixel Fold se rapprocherait de l’Oppo Find N2 plus que du format Z Fold, à savoir une forme plus rectangulaire que carrée. 9to5Google précise que « les deux appareils pliables auront à peu près la même hauteur, soit 140 mm (5,5 pouces), mais le Pixel sera plus large de 7 mm (0,25 pouce), soit un peu moins de 80 mm (3,14 pouces). » Dans les faits, le Pixel Fold serait aussi plus lourd que ses concurrents, sans que l’on connaisse la différence de poids. Selon la source, ce dernier se rapprocherait davantage de celui d’une petite tablette.

Rappelons à cet égard que la plupart des smartphones pliants au format Fold pèsent pourtant déjà très lourd avec des poids au-dessus de la moyenne.

Ce poids conséquent serait en fait dû à l’une des plus grandes capacités de batterie du marché. Sans atteindre la barre des 5000 mAh, elle pourrait s’en approcher. À titre de comparaison, la batterie du Galaxy Z Fold 4 est de 4400 mAh, tandis que celle de l’Oppo Find N2 est de 4520 mAh. Finalement, les adversaires sur ce terrain-là pourraient être le Vivo X Fold 2, dont la batterie aurait une capacité de 4800 mAh, mais aussi le Honor Magic Vs avec sa batterie de 5000 mAh, comme le précise AndroidPolice.

Qui dit grosse batterie ne dit pas nécessairement grande autonomie : tout dépend de la consommation énergétique des différents composants. La puce Tensor G2 de Google qu’on attend dans le Pixel Fold n’est pas réputée pour son efficacité énergétique, là où le Snapdragon 8 Gen 2 l’est plus. Ce SoC est d’ailleurs attendu dans certains futurs smartphones pliants, comme le X Fold 2 ou le Galaxy Z Fold 5. Pour le moment, il a été reconnu pour sa consommation, notamment dans nos premiers tests, comme sur le Galaxy S23.

Ce qu’on apprend du design du Google Pixel Fold

Le Pixel Fold serait donc plus large que les Galaxy Z Fold, ce qui pourrait apporter de belles surprises au niveau de l’expérience logicielle. Une largeur plus importante permet plus facilement d’afficher des interfaces similaires à celles qu’on trouve sur les tablettes tactiles. Il serait alors moins compliqué pour les développeurs d’applications et de sites web d’adapter leurs programmes à l’écran interne du Pixel Fold. Aussi, le mode multitâche serait potentiellement plus facile à utiliser : l’affichage de chaque application sera plus large et de ce fait plus confortable.

D’ailleurs, Google travaille sur une tablette, la Pixel Tablet, et là encore l’interface est l’élément que l’on attend le plus sur ce modèle. Il est possible que les interfaces des deux appareils soient semblables, au moins sur certains points. On ne connaît pas encore la date de sortie du Pixel Fold, mais on peut s’attendre à ce qu’il fasse son apparition au troisième trimestre cette année, soit à la fin de l’été, soit en même temps que les Pixel 8 et 8 Pro.

