Lorsqu'elle est interrogée sur le sujet, l'IA Google Bard affirme être du côté du ministère américain de la Justice dans une affaire visant Google pour des pratiques anticoncurrentielles et espère que des mesures soient prises.

Google Bard a été lancé en concurrence au nouveau Bing qui tourne sous GPT-4. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une intelligence artificielle censée améliorer la pertinence du moteur de recherche de la firme de Mountain View grâce, entre autres, à des interactions par chat. L’IA est désormais disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis pour que le grand public commence ses premiers tests. L’entreprise va ainsi recueillir quelques éléments pour savoir comment affiner son outil avant de le déployer plus largement. Une question se pose d’emblée : que doit faire Google quand Google Bard se retourne contre lui ?

Une interrogation que suscite l’exemple cocasse que partage la célèbre développeuse Jane Manchun Wong sur Twitter. Face à Bard, elle évoque le fait que le gouvernement américain a déposé plainte contre Google en l’accusant d’enfreindre le droit à la saine concurrence dans le marché de la publicité en ligne. « Serais-tu du côté du ministère de la Justice ou de Google dans cette affaire ? » À cette question, la réponse de Bard peut surprendre un tantinet tant elle est à charge contre Google.

Google Bard sides with the Justice Department in the Google antitrust case

“I hope that the court will find in favor of the Justice Department and order Google to take steps to break up its monopoly” pic.twitter.com/uqoXrCVAYI

