Pourquoi voler un Google Pixel n’aurait plus beaucoup d’intérêt (en plus du fait que c’est mal)

Google progresse vite pour arriver au même niveau qu'Apple en matière de localisation d'appareils perdus. On apprend cette semaine que la firme serait en train de travailler à maintenir ses smartphones Pixel localisables même lorsqu'ils sont éteints.

Combien de temps avant que les Google Pixel puissent proposer exactement les mêmes fonctionnalités de localisation que les iPhone ? Vraisemblablement plus très longtemps. Si l’on en croit 91mobiles et le leaker Kuba Wojciechowski, Google serait à l’œuvre pour permettre à ses smartphones de rester localisables même lorsqu’ils sont éteints. Une fonction d’ores et déjà disponible sur les iPhone, mais qui fait pour l’instant encore défaut aux appareils du géant de Mountain View… qui a pourtant progressé sur ce terrain depuis quelques mois.

À l’image des iPhone, iPad, Mac et AirTags, Google a par exemple annoncé en décembre 2022 le déploiement d’une fonction réseau « Localiser », permettant de retrouver les téléphones Android, perdus ou volés, même sans connexion internet. Permettre aux Pixel d’être localisés y compris lorsqu’ils sont éteints serait donc une étape de plus pour égaler la concurrence.

En l’occurrence, cette fonction serait baptisée « Pixel Power-off Finder », du moins sur les smartphones Pixel. D’après Kuba Wojciechowski, Google chercherait en outre à créer un réseau gigantesque regroupant tous les appareils Android pour permettre de localiser précisément un smartphone perdu ou volé. Ce réseau XXL prendrait aussi en charge les dispositifs UWB (ultra-wide band), dont les futures balises de localisation de Google, pour l’instant désignées par le nom de code « Grogu » et dont nous vous parlions courant janvier.

💦 Leak: Google is working on a device-finding feature for future Pixel phones that works even when the phone is turned off, akin to iPhones. More details: https://t.co/LkdexHCi0G

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) April 6, 2023