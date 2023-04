Google Pixel 7a : il n’a vraiment plus aucun secret avant son officialisation

Deux sites médias apportent quelques précisions sur les composants et les fonctionnalités que proposera le Pixel 7a de Google. Ce prochain smartphone pourrait être présenté lors de la Google I/O qui aura lieu ce 10 mai.

Le Pixel 7a de Google est un smartphone très attendu qui pourrait être vendu à moins de 500 euros. Tout porte à croire qu’il serait présenté lors de la Google I/O, conférence annuelle du constructeur qui aura lieu le 10 mai prochain. En attendant, les fuites s’accumulent autour de ce modèle.

Des documents publicitaires du Pixel 7a fuitent

C’est MySmartPrice qui s’est vu confier des documents promotionnels de Google pour faire parler du smartphone. De quoi venir confirmer certains détails du smartphone selon le média. A priori donc, on trouverait bien la puce Google Tensor G2 couplée à la puce de sécurité Titan M2, ainsi qu’une charge sans-fil (aucune puissance n’est indiquée dans la fuite, mais on s’attend à ce qu’elle soit de 5 W).

La fuite montre également le design du smartphone, qui est le même que la majorité des précédents, à savoir un modèle qui reprend les traits du Pixel 7. On apprend aussi dans ces documents que l’écran aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz adaptatif et un capteur photo principal de 64 Mpx. Quant à la batterie, elle pourrait offrir jusqu’à trois jours d’autonomie – on imagine un peu moi en pratique.

Sans que le prix soit indiqué, les descriptions textuelles indiquent que Google a pensé ce modèle autour de son prix et de la polyvalence.

La fiche technique du Pixel 7a se confirme

Autre fuite, cette fois-ci du côté de 91Mobiles, qui s’appuie sur le leaker Yogesh Bar. Cette seconde source confirme les éléments précédemment cités. Ainsi, on aurait droit à :

Un écran Oled FHD+ de 6,1 pouces ;

8 Go de RAM en LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur selfie de 10,8 Mpx ;

Une batterie de 4400 mAh rechargeable à une puissance de 20 W ;

Android 13.

Ces éléments avaient déjà été révélés par d’autres fuites, ce qui tend à les rendre plausibles, sans pour autant totalement les confirmer. Pour être sûr de tout cela, il faut simplement attendre la conférence de Google qui aura lieu dans un peu moins de deux semaines.

