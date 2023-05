Google Home : la nouvelle version est là, toutes les nouveautés à connaître

Google a profité de la Google I/O 2023 pour déployer une nouvelle version de son application Google Home. Cette itération stable est disponible pour toutes et tous dans le monde entier.

À n’en pas douter, la Google I/O 2023 fut l’une des plus riches en annonces parmi les dernières éditions de l’événement. Entre le Pixel Fold, le Pixel 7a, la Pixel Tablet, une flopée de nouveautés relative à l’intelligence artificielle ou encore une vue 3D ultra immersive développée pour Google Maps, le grand public a été servi.

Mais le rendez-vous californien ne se cantonne pas uniquement à la grande conférence d’ouverture. En parallèle, ou dans la foulée, de nombreuses petites annonces sont faites çà et là. Parmi elles, la toute nouvelle version de Google Home, jusque-là en bêta ouverte, mais désormais rendue disponible pour toutes et tous en version stable.

Une nouvelle section « Favoris »

Il faut bien l’admettre, Google Home n’avait pas grand-chose de l’application idéale, parfaite, incontournable, pour contrôler la domotique de son domicile. La firme de Mountain View cherche à remédier à cela au travers d’une ergonomie revue et quelques idées bien pensées qui pourraient faire mouche – via Android Authority.

La première d’entre elles consiste en une nouvelle fonction « Favoris ». En classant un appareil dans cette catégorie, vous lui donnez alors une place centrale au sein de l’application. Très pratique pour retrouver en un rien de temps une lumière connectée souvent utilisée. Pour les grandes maisons avec beaucoup d’appareils, cela a encore plus de sens.

Google Home jouit par ailleurs d’une toute nouvelle organisation non plus structurée autour des pièces de votre appartement ou maison, mais davantage par rapport aux catégories de produits. Exemple : vous allez pouvoir créer un espace relatif à toutes vos lampes connectées, afin de les regrouper en un même lieu pour les consulter plus rapidement et facilement.

Un tout nouvel onglet « Routines » fait son apparition. Comme son nom l’indique, c’est depuis cet onglet que vous pourrez configurer vos routines du quotidien. En fait, l’ensemble des interfaces et des différentes actions sont désormais regroupées dans une barre inférieure, en lieu et place des anciens petits boutons ronds disponibles depuis la page principale.

Les appareils Nest encore mieux intégrés

Google Home accueille également un widget « Multimedia », depuis lequel vous pourrez gérer les paramètres audio ou vidéo de vos enceintes ou de votre téléviseur en cours d’utilisation. L’application va automatiquement détecter leur mise en route. En toute logique, vous n’aurez donc pas besoin d’activer manuellement ledit widget.

Du côté de la sécurité, les appareils Nest profitent d’une intégration encore plus poussée. La page d’accueil fait la part belle aux différents flux vidéo de vos caméras, au cœur d’une ergonomie léchée et satisfaisante. Pour aller plus loin, Google Home est dorénavant disponible depuis votre navigateur, uniquement pour visionner le flux de vos caméras.

Restez à l’affût

Cette accessibilité via le navigateur ne permet aucunement de contrôler le reste de vos appareils connectés. Frandroid a vérifié auprès d’un de ses journalistes si cette mise à jour de Google Home était déjà disponible sur son téléphone. Ce n’est pour le moment pas le cas, une histoire de jours probablement.

