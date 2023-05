Android Automotive et Android Auto : Google fait le plein de nouveautés à l’I/O 2023

Dans un mélange de technologie et d'automobile, la conférence Google I/O 2023 a évoqué cette nouvelle ère de la conduite connectée. De la possibilité de tenir des réunions virtuelles dans votre voiture à l'introduction de jeux et YouTube sur Android Automotive, voici comment Google réinvente l'expérience de conduite.

Chaque année, Google nous offre une panoplie de nouveautés lors de sa conférence annuelle Google I/O. L’édition 2023 n’a pas dérogé à la règle, avec une avalanche de nouvelles fonctionnalités et produits qui font rêver les technophiles. Pour ceux qui ont raté l’événement, ne vous inquiétez pas, on a tout couvert pour vous. Attachez vos ceintures (de sécurité, bien sûr) et préparez-vous à un voyage passionnant dans le monde de la technologie automobile Google.

Android Auto, Digital Car Key et Android Automotive, le trio gagnant

Tout d’abord, faisons un tour d’horizon des trois principaux produits Google dans l’automobile. Android Auto, qui transforme l’écran de votre voiture en un mirroir de votre smartphone, est un pilier de la gamme Google. C’est simple, c’est efficace et, soyons honnêtes, c’est un peu comme avoir votre assistant personnel à portée de main pendant que vous conduisez.

Ensuite, il y a le Digital Car Key. Comme son nom l’indique, il transforme votre smartphone Android en clé de voiture. Si vous êtes comme moi et que vous perdez toujours vos clés, cette fonctionnalité est un véritable cadeau du ciel. C’est en cours de déploiement chez Mercedes, entre autres.

Enfin, nous avons Android Automotive, un système d’exploitation complet qui réside directement dans votre voiture pour vous divertir pendant que vous conduisez. Il est déjà disponible chez plusieurs partenaires de Google, dont Renault et Volvo. Pas besoin de votre smartphone, le système est autonome, avec le Play Store évidemment.

Maintenant, passons aux nouveautés de la Google I/O. Si vous n’avez pas le temps de regarder la vidéo ci-dessous, voici un résumé des annonces.

Des réunions virtuelles dans votre voiture, pourquoi pas ?

Une des grandes nouvelles de la conférence est l’intégration prochaine de Microsoft Teams, Webex de Cisco et Zoom dans la voiture. Oui, vous avez bien entendu. Désormais, vous pourrez participer à vos réunions virtuelles tout en conduisant. Bien sûr, nous ne vous recommandons pas de présenter votre rapport trimestriel tout en négociant un virage serré (de toute façon, ce n’est pas possible), mais il est bon de savoir que l’option est là.

La nouvelle Classe E de Mercedes, par exemple, dispose d’une nouvelle caméra selfie en option pour cela. Si votre voiture n’est pas équipée de caméra intégrée, ne vous inquiétez pas, la caméra selfie de votre smartphone suffira. Et pour ceux qui se demandent, oui, Tesla a également déployé Zoom en France.

YouTube et les jeux arrivent sur Android Automotive

L’une des annonces les plus excitantes pour les passagers (et les conducteurs à l’arrêt) est l’intégration prévue de YouTube dans le système d’exploitation Android Automotive.

Les jeux sont également prévus, avec des GameSnacks connus d’Android Auto qui seront également proposés à l’avenir pour Android Automotive OS. Ces jeux, qui comprennent Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR et My Talking Tom Friends, ne peuvent être exécutés qu’à l’arrêt et sont contrôlés uniquement via l’écran tactile. Pour ceux d’entre nous qui ont toujours rêvé de transformer leur voiture en salle d’arcade, c’est un pas dans la bonne direction. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour Google pourra rivaliser avec Tesla qui peut maintenant faire tourner Steam avec des jeux AAA.

Google Assistant et les réponses rapides

L’assistant Google d’Android Auto a déjà la capacité d’utiliser des réponses rapides comme suggestions pour les messages entrants. Ces messages peuvent être envoyés d’un simple toucher de l’écran. Google prévoit de porter cette fonctionnalité sur Android Automotive OS dans les mois à venir. C’est une excellente nouvelle pour ceux d’entre nous qui sont toujours en retard pour répondre aux messages !

Waze et les nouvelles catégories d’applications

Waze, la deuxième application de navigation de Google, va désormais aussi faire son entrée sur Android Automotive. C’est un ajout bienvenu pour ceux d’entre nous qui dépendent de Waze pour éviter les embouteillages et les radars.

Mais ce n’est pas tout. Google a également prévu de nouvelles catégories d’applications pour Android Auto et Android Automotive OS. Les applications IoT et météo sont les premières de la liste. Les applications IoT pourront par exemple contrôler votre maison intelligente, tandis que les applications météo vous donneront les prévisions du temps pour votre voyage. On attend avec impatience l’introduction des applications de The Weather Channel plus tard dans l’année.

Multi-écrans et contrôle des capteurs de la voiture

Google a également annoncé des changements pour Android Automotive OS concernant le traitement des écrans. Le système d’exploitation sera en mesure de contrôler plusieurs écrans dans le véhicule, avec un contenu individuel pour chaque passager. Que vous soyez un passager avant ou arrière, vous pourrez exécuter votre propre contenu, que ce soit pour la navigation, la vidéo ou les jeux.

Les développeurs pourront aussi accéder aux capteurs du véhicule, s’ils sont activés par le constructeur, et inclure des informations telles que l’autonomie, le niveau de carburant, la vitesse, etc. C’est un grand pas en avant pour une expérience de conduite vraiment personnalisée et interactive.

