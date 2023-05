Waze devient encore plus simple à utiliser, surtout pour les voitures électriques

À l'occasion de la Google I/O, Waze a dévoilé une nouvelle version de son application de navigation. Deux grandes nouveautés font leur apparition : un déploiement de Waze sur toutes les voitures dotées d'Android Automotive. Et surtout, l'arrivée des bornes de recharge rapide sur Waze, directement depuis l'écran de la voiture.

La Google I/O 2023 était fructueuse. Nous avons eu le droit à de belles annonces, dont cette nouvelle version de Waze, la célèbre application d’assistant d’aide à la conduite et d’assistance de navigation. En d’autres termes, une application qui sert de GPS pour optimiser les trajets en voitures. Cette nouvelle itération va ravir les possesseurs de voitures électriques, ainsi que les propriétaires d’une voiture sous Android Automotive.

Les bornes de recharge font leur arrivée

La première nouveauté, c’est « la prise en charge des bornes de recharge pour véhicules électriques aux conducteurs qui utilisent l’application via Android Auto, Google intégré ou CarPlay » comme on peut le lire dans le communiqué de presse. Cette fonction n’est pas nouvelle, puisqu’elle est arrivée très récemment sur Waze. Mais elle était alors uniquement disponible depuis l’application mobile et l’écran du smartphone.

Avec cette nouveauté, il sera alors beaucoup plus simple de chercher une borne de recharge sur son trajet et de lancer une navigation vers celle-ci. Et tout cela, depuis l’écran de sa voiture, que ce soit via Android Auto, Apple CarPlay, ou alors via Android Automotive sur les voitures compatibles.

Pour le moment, la liste des bornes n’est pas encore exhaustive et Google (qui a racheté Waze en 2013) précise qu’au « cours des prochains mois, les conducteurs français verront apparaître sur la carte Waze davantage de bornes de recharge dans leur région, toujours vérifiées par la communauté Waze en France« .

Waze désormais dans toutes les voitures Android Automotive

Et justement, la Google I/O a été l’occasion pour la firme de Mountain View d’annoncer que Waze serait désormais disponible sur l’intégralité des voitures dotées d’Android Automotive. C’était déjà le cas de la Renault Mégane E-Tech depuis quelques mois et tout récemment des Volvo et Polestar équipées de ce système d’exploitation. Pour l’Europe, ça ne changera pas grand-chose, car il n’y a pas d’autres voitures dotées d’Android Automotive, pour le moment.

Mais c’est une autre histoire aux États-Unis où la liste est bien plus longue, avec par exemple le Hummer EV, la Chevrolet Equinox, la Cadillac Lyriq, etc. Précisons au passage que l’immense majorité des voitures dotées d’Android Automotive sont électriques.

Rappelons que l’intégration de Waze directement à Android Automotive est un gros progrès. Cela permet en effet de ne plus avoir besoin de son smartphone, contrairement à Android Auto. En d’autres termes, Waze peut être lancé sur l’écran d’infodivertissement de la voiture comme une application classique. Elle est alors autonome et n’a pas besoin d’un téléphone à proximité. Pratique si vous avez oublié votre téléphone par exemple.

