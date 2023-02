Waze va enfin intégrer une fonctionnalité indispensable pour les voitures électriques

Un peu dépassé par la concurrence sur le sujet de l'affichage des bornes de recharge, Waze serait en train de rattraper son retard. En effet, après avoir proposé temporairement cette fonctionnalité cet été, l'application communautaire serait en train de signer son grand retour en ce début d'année.

Si certains automobilistes sont encore défiants vis-à-vis de l’électrique, notamment en raison de l’autonomie jugée insuffisante, il est toutefois de plus en plus facile de recharger sa voiture. En effet, si l’on est encore loin de l’objectif de 100 000 bornes installées en France, le réseau est en amélioration constante, avec des bornes de plus en plus puissantes comme celles de Lidl ou d’Electra, entre autres.

Une nouvelle fonctionnalité

De plus, il existe aujourd’hui pléthore d’applications pour vous aider à trouver une prise où recharger votre voiture. On pense bien évidemment à Chargemap, qui demeure la référence dans le domaine, mais de nombreux autres opérateurs proposent également leurs services, comme Nextcharge ou encore Plugshare. Depuis quatre ans, Google Maps affiche également les bornes de recharge sur sa carte.

Et pourtant, une entreprise était un peu à la traîne. Il s’agit de Waze, qui a attendu 2021 pour proposer ce service à ses utilisateurs. L’application communuautaire, fondée en 2010 et rachetée par Google en 2013 a en effet lancé cette fonctionnalité il y a un an et demie, mais seulement aux Etats-Unis.

Certes, l’été dernier, il était également possible de trouver une borne pour brancher sa voiture électrique sur la version française de l’application. Mais seulement 13 000 étaient alors répertoriées, sur les 82 107 actuellement implantées selon le site de l’Avere-France. Il s’agissait alors d’un partenariat avec Norauto, qui n’avait duré que quelques semaines en juillet et août afin d’accompagner les vacanciers.

Une petite déception, qui pourrait heureusement être rattrapée. En effet, il se pourrait que Waze soit en train de travailler à l’intégration d’un vrai planificateur d’itinéraire, comme le révèle un internaute sur le groupe Facebook « Superchargeurs pour tous France (Ionity, Fastned, Electra and co …)« . Une très bonne nouvelle qui s’ajoute aux nombreuses fonctionnalités déjà proposées par l’application.

Un service complet

En effet, Waze intègre déjà le prix des carburant et des péages, ainsi que la possibilité d’écouter la radio, entre autres. Mais voilà qu’elle serait sur le point de répertorier toutes les bornes de recharge du pays. Comme le précise l’internaute ayant posté la photo, cette fonctionnalité serait encore en cours d’intégration et n’est donc pas encore disponible pour tous. Néanmoins, certaines stations sont déjà visibles, comme la Ionity de Tavel-Sud.

Ainsi, de nombreuses informations seraient visibles par les utilisateurs, qui seraient environ 14 millions rien qu’en France. Il est en effet possible de voir les type de prises disponibles, ainsi que leur nombre et leur puissance. Des informations sur les horaires d’ouverture de la station sont également indiquées, de même que la localisation et le numéro de téléphone.

Ce n’est pas tout, car les modes de paiement et les moyens d’authentification (badge RFID, application ou encore QR Code) sont également mentionnés sur la fiche de la station de recharge. Pour l’heure, Waze n’a fait aucune annonce officielle concernant cette nouvelle fonctionnalité, mais cela ne devrait pas trop tarder.

En revanche, il semble que l’intégration d’un véritable planificateur d’itinéraire (qui prend en compte la consommation de la voiture et son autonomie pour prévoir des arrêts de recharge) ne soit pas encore à l’ordre du jour.

En effet, l’entreprise prévoit de donner une conférence portant justement sur les nouvelles fonctionnalités dédiées aux voitures électriques le 19 février prochain. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

