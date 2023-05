Google Play Store : les publicités se multiplient pour vous faire installer plus d’applications

Le Play Store change quelque peu, mais pas nécessairement dans le sens des utilisateurs. Google a décidé d'y instaurer davantage de publicités et des publicités plus importantes.

Comme les résultats du moteur de recherche ou les vidéos sur YouTube, tout service de Google est bon pour être monétisé : c’est le cas du Play Store. Le magasin d’applications peut aussi servir à son éditeur à gagner de l’argent, en mettant en avant certaines applications pour lesquelles les développeurs paient afin d’être mis en avant. Une manière de fonctionner qui va désormais un peu plus loin.

De plus en plus de publicités sur le Play Store

Une manière de placer de la publicité dans une boutique qui permet de télécharger des applications, ce sont les recommandations, et c’est exactement ce que fait Google. Depuis longtemps, lorsqu’on se rend sur la page d’une application ou qu’on la télécharge, un volet s’ouvre et propose une liste d’applications suggérées pour nous. Il est bien sûr précisé qu’il s’agit de publicité.

C’est Android Police qui a remarqué un léger changement dans cette disposition où trois applications sont proposées en ligne sur un smartphone. Dorénavant, ce ne sont pas des icônes qui sont affichées, mais des bannières, avec à chaque fois le nom, l’icône et la bannière de l’application. De plus, l’espace occupé est plus large : on compte deux rangées d’applications, ce qui permet d’en afficher quatre au total.

Avant // Source : Android Police Après // Source : Android Police

Cela fait indéniablement reculer les applications recommandées de manière organique, mais aussi les autres applications publiées par l’éditeur de l’application en question. Pour le moment cependant, ce changement n’est pas disponible pour tout le monde.

Des publicités déjà nombreuses sur le magasin d’applications

Un changement qui survient dans un contexte où la publicité est déjà très présente sur le Play Store. Que ce soit lorsqu’on ouvre l’application, lorsqu’on va dans une section particulière ou même dans les résultats de recherche, elle est visible partout. Dans la dernière situation mentionnée par exemple, des publicités pour des applications sont affichées avant et après l’application qu’on cherche. Google n’est pas le seul à faire cela : Apple a aussi multiplié les publicités dans l’App Store.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Android Police rappelle aussi que Google avait tenté d’aller plus loin, avant de revenir en arrière face aux critiques. En effet, on pouvait trouver à un moment donné de la publicité dans la barre de recherche, en dessous du champ de saisie, dans les recommandations d’expressions à entrer.

