La Pixel Tablet est bien plus qu’une simple tablette : voici pourquoi

Regarder des films en streaming, jouer, passer des appels vidéo, gérer sa maison connectée ou simplement servir de cadre photo numérique : la nouvelle Pixel Tablet offre bien plus de possibilités qu’une tablette classique. Ce modèle d’un nouveau genre est dès à présent disponible chez Boulanger.

Déjà incontournable sur le marché des smartphones avec ses excellents Pixel 7, Google s’attaque désormais au secteur des tablettes tactiles avec sa nouvelle Pixel Tablet. Mais la firme de Mountain View ne se contente pas de proposer une formule déjà existante.

La marque américaine surprend avec cette puissante tablette 2-en-1, qui se transforme en smart hub une fois posée sur sa station d’accueil. Cette étonnante tablette de 11 pouces, truffée de fonctionnalités pratiques, est disponible à 679 euros dès maintenant chez Boulanger en coloris Porcelaine et Vert sauge. À noter que la station d’accueil fait bien partie de la boîte.

Une puissante tablette dotée d’une belle autonomie

Pour son premier modèle de tablette tactile, Google a mis le paquet. Si la Pixel Tablet arbore un design sobre et épuré, celle-ci cache sous sa coque de belles surprises.

Cette tablette est propulsée par la puce Google Tensor G2, la même qui alimente les Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que par 8 Go de mémoire vive. Avec un tel niveau de performance et une connectivité Wi-Fi 6 en prime, ce modèle n’aura aucun souci à faire tourner les applications gourmandes pendant plusieurs années..

Les gros consommateurs de films et de séries en streaming ne sont pas en reste. La belle diagonale de 10,95 pouces (2 560 x 1 600 pixels) et le son immersif délivré par un total de quatre haut-parleurs flattent la rétine et les tympans. Grâce à Google TV et à la technologie Chromecast, vous pouvez aussi bien caster les contenus vidéos depuis votre smartphone vers votre tablette, que depuis cette dernière vers votre smart TV.

La marque américaine a également facilité le transfert et le partage de documents entre les appareils Android et la Pixel Tablet. En un clic, vous pouvez passer de votre smartphone ou de votre Chromebook à votre tablette et accéder en toute sécurité à l’ensemble des fichiers dont vous avez besoin. Une telle interopérabilité se révèle très pratique pour la productivité notamment.

En plus d’être bien équipée, la Pixel Tablet propose une large autonomie de 12 heures en lecture vidéo. Elle ne vous laissera donc pas tomber au beau milieu d’une journée de travail ni même en pleine session ciné.

Bien plus qu’une simple tablette tactile

Si la Pixel Tablet dispose d’une fiche technique plutôt robuste, sa véritable force réside dans sa station d’accueil. En dépit de son apparente simplicité, ce dock offre des fonctionnalités supplémentaires, très pratiques pour un usage à domicile.

Ce socle est avant tout un bon support pour regarder confortablement des films ou appeler ses proches en vidéo sans avoir à tenir l’appareil. Cet accessoire sert également à recharger la Pixel Tablet à une puissance de 15 W.

Mais ce n’est pas tout. La station d’accueil fait aussi office d’enceinte connectée puisqu’elle embarque un large haut-parleur de 43,5 mm. Le son en ressort plus puissant, mais aussi plus riche en basses que sur la tablette, comme le confirme la prise en main réalisée par Frandroid. En plus, inutile de manipuler l’appareil pour lancer de la musique. Grâce à l’assistant vocal de Google, les mélomanes peuvent demander à distance, par la voix, la lecture d’une playlist ou d’un morceau spécifique.

Pour aller encore plus loin, une fois posée sur son dock, la Pixel Tablet peut devenir une véritable station de contrôle pour sa maison connectée. Depuis la nouvelle application Google Home intégrée, cette tablette permet de gérer en un clic tous les dispositifs compatibles tels que les ampoules connectées, les volets électriques, ou encore la climatisation, sans jamais avoir à déverrouiller la tablette.

La Google Pixel Tablet s’impose donc comme l’une des plus complètes et des plus avancées du marché. Mieux, il s’agit d’un véritable produit 2 en 1 : une tablette et un écran intelligent pour contrôler sa maison.

La Pixel Tablet est dès à présent disponible chez Boulanger au prix de lancement de 679 euros. Bon à savoir : la tablette est fournie avec sa base d’accueil.