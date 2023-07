Wear OS 4 : Google pourrait vous permettre de découvrir ses nouveautés en avant première

Google travaillerait sur une version bêta ouverte de Wear OS 4 proposée sur la Pixel Watch. Une première pour le système d'exploitation pour montres connectées de la firme américaine.

Depuis des années, Google nous a habitués à proposer les versions bêta ou developer preview d’Android sur ses propres smartphones de la gamme Pixel. Souvent, il s’agit d’ailleurs des seuls téléphones permettant de tester en avant-première les nouveautés intégrées aux mises à jour de son système d’exploitation.

Seulement, si Google proposait bien ce type de fonction sur ses smartphones, la firme avait mis de côté son OS dédié aux montres connectées, Wear OS. Il faut dire que si Google développe Wear OS — et Android Wear avant lui — depuis 2014, la firme n’avait jusqu’à présent pas développé sa propre montre permettant d’en faire un appareil sur lequel tester de nouvelles fonctionnalités. C’est néanmoins le cas depuis le lancement de la Pixel Watch en fin d’année dernière.

Depuis le lancement de sa Pixel Watch, Google a également dévoilé la nouvelle version de son système pour montres connectées, Wear OS 4, à l’occasion de la conférence Google I/O en mai dernier. Et si cette mise à jour n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, un programme bêta serait finalement bel et bien d’actualité comme le rapporte le site 9to5Google.

Une bêta de Wear OS bientôt proposée pour la Pixel Watch

Dans le code source de la page dédiée aux versions bêta d’Android, sur le site de Google, 9to5Google a en effet repéré la mention de deux programmes bêta de Wear OS prévus pour la Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi et pour la Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi/4G. De quoi suggérer que Google permettra aux utilisateurs de sa montre connectée de télécharger Wear OS 4 afin de découvrir ses nouveautés avant même une mise à jour à plus grande échelle prévue pour l’ensemble des utilisateurs.

Parmi les nouveautés prévues pour Wear OS 4, Google a déjà annoncé que cette version apportera notamment une meilleure gestion de l’autonomie, une synthèse vocale plus efficace, une sauvegarde automatique des données pour passer plus simplement d’une montre à l’autre et une toute nouvelle gestion des cadrans, bien plus simples à développer.

Si Wear OS 4 pourrait arriver sur la Pixel Watch en version bêta, on s’attend surtout à une disponibilité dans un premier temps sur les Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic, dont l’annonce est prévue pour le 26 juillet prochain. Cette nouvelle version de Wear OS pourrait également être embarquée d’emblée sur la prochaine montre de Google, la Pixel Watch 2, que l’on attend pour le début du mois d’octobre.

