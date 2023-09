Quelle nouveauté attendez-vous le plus de Google pour les prochains mois ?

Google mène plusieurs grands chantiers aussi bien sur le terrain du hardware que du software et de l’intelligence artificielle. De Google Bard aux Pixel 8 en passant par Android 15 ou encore la gamme Chromebook, il y en a pour tout le monde. Et vous, quelle « nouveauté » attendez-vous le plus ?

Google est sur le pied de guerre pour mener à bien plusieurs projets d’envergure. En octobre déjà, la firme de Mountain View va révéler sa nouvelle gamme de téléphones, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dont on sait déjà presque tout. Deux smartphones attendus de pied ferme pour succéder à une génération clairement convaincante.

Mais le géant californien ne mise pas tout non plus sur le smartphone. La course à l’intelligence artificielle est clairement au cœur de ses priorités. Sur ce front, Google Bard est en première ligne. D’ailleurs, ce chatbot a récemment reçu une grosse mise à jour : grâce à des « Extensions », il peut désormais interagir avec Gmail, YouTube, Maps et d’autres applications Google. À l’avenir, d’autres nouveautés Bard débarqueront.

Vers des nouveautés Chromebook ?

De son côté, Android 14 est sur le point de sortir. Avec cette mise à jour, quelques petites nouveautés vont s’inviter sur nos appareils mobiles Android. Pour autant, l’expérience ne sera pas chamboulée. Peut-être qu’Android 15, attendu dans un an, apportera dans sa besace de gros changements à l’OS. C’est en tout cas ce qu’on peut espérer.

S’il n’y a pas vraiment d’informations précises ou officielles sur une refonte de WearOS, peut-être en attendez-vous une. Si c’est le cas, on pourrait s’attendre à ce que Google aborde le sujet à la prochaine Google I/O, traditionnellement tenu en mai. À ce stade, rien ne nous permet de l’affirmer.

Plusieurs fuites laissent penser que Google travaille sur des nouveautés Chromebook. Les mentions de Chromebook X et Chromebook Plus ont récemment été découverts : cela permettrait de mieux différencier les Chromebook les moins chers des modèles haut de gamme. Encore une fois, on est en droit d’attendre des nouveautés sur cette catégorie de produits.

Quelle nouveauté attendez-vous le plus de Google pour les prochains mois ?

Le contexte est posé. Avec tous ces éléments en tête, avez-vous un produit, ou du moins une nouveauté, qu’elle soit software ou hardware, qui vous attire le plus ?

Chargement Quelle nouveauté attendez-vous le plus de Google pour les prochains mois ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Google Bard

Google Pixel 8 ou 8 Pro

Une refonte de Wear OS

De gros changements pour Android 15

Que Google se mette sérieusement aux Chromebook