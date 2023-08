Comment Google veut montrer que ses Chromebook peuvent être puissants

Avec son projet Chromebook X ou Chromebook Plus, Google voudrait différencier les Chromebook les moins chers des modèles haut de gamme, en créant la catégorie « Plus », dédiée à ces derniers. Plusieurs ordinateurs déjà existants pourraient passer à cette nomenclature, mais pas à n'importe quelles conditions.

L’image des Chromebook n’est pas la meilleure qui soit : avec son positionnement tourné vers les étudiants, ce type d’ordinateurs est réputé et peu puissant, pas vraiment pensé pour du multitâche. Une image à laquelle Google souhaiterait mettre fin, divisant sa marque en deux. D’un côté, les Chromebook « classiques », de l’autre, les « Chromebook X », plus puissants et plus chers. Une gamme qui se nommerait en fait « Chromebook Plus », si l’on en croit les informations récoltées par le site spécialisé Chrome Unboxed.

Différencier les Chromebook : le difficile travail d’image de Google

Pour appuyer ce changement de marque, qui n’est que communicationnel, Google irait plus loin. Comme cela avait déjà été évoqué dans les rumeurs, les Chromebook Plus auraient droit à des fonctionnalités exclusives. 9to5Google parle de fonds d’écran qui s’adaptent à l’heure de la journée, mais aussi de fonctions d’intelligence artificielle générative. Ainsi, ces modèles auraient droit à l’outil « Help me write » (« Aidez-moi à écrire » en français), sorte d’équivalent de ChatGPT, mais avec le modèle de langage de Google (le moteur en quelque sorte).

D’autres fuites parlaient d’une fonctionnalité « Live Caption », permettant d’ajouter des légendes générées durant les appels vidéo, un effet de flou de portrait ainsi qu’une « isolation vocale ». Les modèles concernés seraient d’ailleurs assez puissants pour gérer jusqu’à 16 bureaux virtuels.

Quels seraient les modèles renommés en Chromebook Plus ?

Depuis plusieurs mois déjà, les rumeurs parlent de critères très spécifiques pour différencier les deux gammes. Le nom de « Plus » était déjà apparu par le passé dans le répertoire des produits sous ChromeOS, qui proposaient des « performances rapides, appels vidéo fluides, beaucoup d’espace de stockage. » Plus précisément, on apprenait il y a plusieurs mois qu’il faudrait soit une puce Intel, soit une puce AMD : un AMD Zen 2+ Skyrim, un ADM Zen 3 Guybrush, ou les Intel Core 12ᵉ génération Brya et Nissa.

Côté système d’exploitation, cela nécessiterait ChromeOS 115 minimum, raison pour laquelle d’anciens ordinateurs, assez puissants sur le papier, mais plus mis à jour, ne serait pas dénommés Chromebook Plus.

C’est dans un changement de code, supprimé depuis, qu’on trouve une liste de Chromebook qui deviendraient des Chromebook Plus :

Dans ce code retrouvé, il est aussi mentionné quatre modèles qui ne sont pas encore sortis et qui n’ont même pas encore été présentés. Ce pourrait être les premiers Chromebook Plus lancés tels quels :

Acer Chromebook Plus 515 ;

Asus Chromebook CX34 ;

HP Chromebook 15.6″ ;

Un dernier modèle sans nom.

Selon 9to5Google, ces ordinateurs portables pourraient être commercialisés de 350 à 800 dollars : de quoi couvrir une large partie des Chromebook actuels.

