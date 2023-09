Google Pixel Buds Pro : voici en images les deux nouveaux coloris qui devraient s’inviter à la fête

Selon TheTechOutlook en collaboration avec OnLeaks, les Pixel Buds Pro auront droit à deux nouveaux coloris que sont Bay Blue et Porcelaine. Des images exclusives ont aussi et surtout été publiées par le média pour s’en faire une véritable idée.

Le 4 octobre prochain, Google tient l’une des ses plus importantes conférences de l’année. Y seront en effet révélés les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais aussi la nouvelle montre connectée Pixel Watch 2. Cet événement devrait également être l’occasion de mettre à jour ses Pixel Buds Pro, non pas techniquement, mais plutôt esthétiquement parlant.

Crème et bleu

Deux nouveaux coloris sont en effet attendus pour cohabiter aux côtés du Charbon, Vert Citron, Corail et Brume. En collaboration avec le leaker OnLeaks, le média TheTechOutlook a publié des images exclusives des fameux deux nouveaux coloris : Porcelaine et Bay Blue. Une belle occasion pour s’en faire une idée très nette.

Parce qu’une galerie photos vaut bien mieux qu’une explication écrite, voici une série d’images des futurs Buds Pro en coloris Porcelaine et Bay Blue.

Selon plusieurs fuites, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sortiraient en quatre coloris. Il se murmure donc que les teintes Porcelaine et Bay Blue pourraient vraisemblablement être proposées sur les deux prochains téléphones de la marque américaine. Et ce afin de correspondre à la palette de couleurs des Pixel Buds Pro, pour apporter toujours plus de cohérence au catalogue.